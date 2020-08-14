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مدني عسير ينتشل شاب عشريني غرق في غدير المحتطبة

مدني عسير ينتشل شاب عشريني غرق في غدير المحتطبة
http://almnatiq.net/?p=893663
المناطق - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها في تمام الساعة (١٦:٤٧) من هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١٢/٢٤هـ يفيد بحالة غرق في (جبل المحتطبة بقرية العلايه)، تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تم تمركز الاليات في اقرب نقطة ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي ١٩٠٠ متر تقريباً وبالوصول وجد بأنه عبارة عن غرق مواطن سعودي في غدير المحتطبة يبلغ من العمر ٢٨ عاماً تقريباً ، حيث تم البحث عنه وإخراجه عن طريق الغواصين متوفى وتم حمل الجثة إلى موقع تمركز الاليات وحسب الإختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم .
وشدد السيد على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم السباحة في المواقع الغير مؤمنة وذات الخطورة العالية .

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