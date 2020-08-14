مستشار تربوي: المؤشرات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول

المناطق - الرياض

أوضح المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي أن قرار الدراسة في العام الجديد،سواء حضورياً أو بنظام الدراسة عن بعد، لا يخص وزارة التعليم وحدها حيث أنه قرار سياسي اجتماعي،ولابد أن يخرج بالتعاون بين عدة وزارات منها وزارة الصحة ووزارة الإتصالات، مؤكداً أنه خلال أيام سيخرج المتحدث الرسمي للتعليم لإعلان القرار.

وقال الحمادي في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن المؤشرات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد خلال الشهرين الأول والثاني وربما الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن الوزارة كلفت عدداً من المعلمين والمعلمات لتسجيل دروس المناهج التعليمية لعرضها في قناة عين التعليمية .

وحول سؤال عن رسوم طلاب المدارس الأهلية والأجنبية ،في ظل دفع أولياء الأمور رسوم الفصل الدراسي الماضي كاملة رغم عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، أجاب “الحمادي” أن وكالة التعليم الأهلي في وزارة التعليم يمكن أن تتخذ قراراً بتخفيض الرسوم لصالح أولياء الأمور حيث أنه من غير المعقول دفع الرسوم كاملة في ظل عدم حضور الطلاب للمدارس ، مطالباً أصحاب وملاك المدارس الأهلية بتقديم مبادرة لتخفيض رسوم الدراسة ولو بمقدار النصف تخفيفاً عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.