احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا
أبرز المواد
 أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا
أبرز المواد
 “سكني” يسجّل أكثر من 2.2 مليون عملية تحميل للاستفادة من خدماته في تسهيل التملّك
أبرز المواد
 مستشار تربوي: المؤشرات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 الموارد والتنمية بالرياض تضبط 19″وافداً من مخالفي نظام الإقامة
منطقة الرياض
 مدني عسير ينتشل شاب عشريني غرق في غدير المحتطبة
أبرز المواد
 آل جابر: اللجنة السعودية باشرت اولى مهامها بإخراج القوات العسكرية من عدن
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود
أبرز المواد
 الغذاء العالمي يحدد سبعة عوامل قد تعرض اليمن للانزلاق الى خطر المجاعة
أبرز المواد
 اردوغان يهدد بسحب السفير التركي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي
أبرز المواد
 “شعر ترامب” يُغيِّر معايير استهلاك الماء في الولايات المتحدة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا

أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا

أبرز المواد
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

أبرز المواد
“سكني” يسجّل أكثر من 2.2 مليون عملية تحميل للاستفادة من خدماته في تسهيل التملّك

“سكني” يسجّل أكثر من 2.2 مليون عملية تحميل للاستفادة من خدماته في تسهيل التملّك

أبرز المواد

الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا
http://almnatiq.net/?p=893676
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مصادرة الولايات المتحدة لأربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم، أن الشحنة المصادرة باتت في عهدة الولايات المتحدة، وذلك بمساعدة عددٍ من الشركاء الأجانب.
وأوضح البيان أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه بعد احتجاز الشحنات صعدت البحرية الإيرانية بالقوة على متن سفينة لا علاقة لها بالأمر، في محاولة لاسترداد الوقود المصادر، لكنها لم تفلح في ذلك.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا

أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
“سكني” يسجّل أكثر من 2.2 مليون عملية تحميل للاستفادة من خدماته في تسهيل التملّك

“سكني” يسجّل أكثر من 2.2 مليون عملية تحميل للاستفادة من خدماته في تسهيل التملّك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*