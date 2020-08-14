أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود مبارة الفتح أمام أبها حكم الساحة كريستو توهمر، وسيتفر كويف، وستين كلاسين،وفيصل القحطاني، أما مباراة الفيحاء والشباب فيديرها عدداً من الحكام منهم سلطان الحربي، وفهد العمري، ونيكولا ديانوفيتش.

وفي مباراة الرائد والحزم فسيتواجد حكم الساحة توماس بوجنار، ومحمد الهويش، ومحمد العبكري، أما مباراة الاتحاد مع الاتفاق فقد تم تكليف حكم الساحة دانيال ستيفاتسكي وتركي الخضير وآخرون.