أمانة الشرقية تنفذ (393) جولة رقابية وتعقم وتطهر (423) موقعا

المناطق - الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 23/12/1441هـ، (393) جولة رقابية، بالإضافة لـ (4)جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن تحرير مخالفة واحدة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.

فيما واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس ” كورونا المستجد ” وقامت يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير (423) موقعاً، باستخدام (103034) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (374) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (3836) طن من النفايات، وإزالة (2821) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (4072) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

و تعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات الخاطئة والمخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) وتقوم بمباشرتها لضمان الصحة والسلامة.