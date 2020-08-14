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عودة الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل

عودة الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=893688
المناطق - الرياض

تعود الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل وفقًا للنسخة المعدلة من التقويم الدراسي عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية.

وطبقًا للجدولة الزمنية في التقويم الدراسي من المتوقع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 23/8/2020 الموافق 4/1/1442 فيما ستكون بداية العام الدراسي الجديد في 11 محرم المقبل الموافق 30/8/2020.

يأتي هذا فيما يترقب الجميع آلية بداية العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات التي تم تطبيقها في المملكة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ ولتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم الانتباه إلى أهمية مراجعة البروتكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع، مؤكدًا أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

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