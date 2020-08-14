بالصور.. فوز الفتح والرائد وتعادل الشباب في افتتاح الجولة الـ25

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تمكن نادي الفتح من الفوز على أبها، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح باشكيم كادري الأهداف في الدقيقة 20 واضعًا الفتح في المقدمة، إلا أن أبها تعادل بعد ذلك بثلاث دقائق بهدف أحرزه حسن القيد، ثم عاد محمد ناجي وسجّل هدف التقدم للفتح في الدقيقة 37.

وارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 25 في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند الدقيقة 33 في المركز التاسع.

وتعادل الشباب مع الفيحاء إيجابيًا، بهدف لهدف، في إطار منافسات ذات الجولة، إذ سجّل صامويل أوسو هدف الفيحاء في الدقيقة 34، فيما عادل دانيلو أسبريلا النتيجة للشباب في الدقيقة 57.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، فأصبح الشباب لديه 38 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 25 نقطة في المركز الـ11 .

كما فاز الرائد على الحزم بثلاثة أهداف لهدف، أحرزها جهاد حسين في الدقيقة 25، ومحمد فوزير في الدقيقتين 77 و 87 ، بينما أحرز فاغنر إيروني دابونتي هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 68 .

وأصبح الرائد في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الـ14.