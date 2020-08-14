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دول القارة الإفريقية تسجل 9 آلاف و 208 إصابات بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

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دول القارة الإفريقية تسجل 9 آلاف و 208 إصابات بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

دول القارة الإفريقية تسجل 9 آلاف و 208 إصابات بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
http://almnatiq.net/?p=893702
المناطق - واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 78 ألفاً و 301 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و 322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.

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