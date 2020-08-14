“الشؤون البلدية” توجه بإيقاف تحصيل رسم تقديم التبغ بنسبة 100% من إجمالي الفاتورة

المناطق - الرياض

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، جميع الأمانات والبلديات التابعة لها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإيقاف “تحصيل” رسم تقديم منتجات التبغ “والبالغ 100% من إجمالي فاتورة المبيعات مؤقتاً .

ونفت الوزارة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة وأجهزتها التنفيذية (الأمانات والبلديات) بتحصيل “رسم” تقديم منتجات التبغ والبالغ 100% من اجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يأتي ذلك تزامناً مع القرار الوزاري بإيقاف تقديم منتجات التبغ مؤقتاً ضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.