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“نتانياهو” : هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام

“نتانياهو” : هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث أثناء مؤتمر صحفي يوم 23 مارس آذار 2016. تصوير رونين وفولون - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=893708
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية، بين إسرائيل والإمارات يمثل “يوما تاريخيا” لبلاده، لافتا إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إل.ى دائرة السلام.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام، بعد “سلام كامل ورسمي” مع دولة الإمارات.

ووصف نتانياهو الاتفاق مع الإمارات بأنه “انفراجة تاريخية” نحو السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي على إقامة علاقات ثنائية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاتفاق مع الإمارات مهم وسيساعد على تطور واستقرار المنطقة.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أشار الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ,و نتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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