بالثمانية.. بايرن ميونيخ يهين برشلونة وكوتينيو يُسجل ثنائية

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سحق بايرن ميونيخ الألماني نظيره برشلونة الإسباني (8-2)، وصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوربا، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي بنفيكا البرتغالي “دا لوز”، لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبرز تسجيل البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار من البارسا، هدفين للعملاق البافاري بعد دخوله في الدقيقة 74.

وافتتح الألماني توماس مولر مهرجان أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف عكسي دوّنه المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة السابعة.

وأعاد الكرواتي إيفان بيريسيتش التقدم لبايرن ميونيخ في الدقيقة 22، وأضاف الألماني سيرجي غنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، قبل أن يعود مولر ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لكتيبة هانزي فليك في الدقيقة 31.

وقلص الأوروغوياني النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57، لكن بايرن ميونيخ عاد وهز شباك الألماني مارك أندريه تير شتيغن من جديد في الدقيقة 63 بواسطة جوشوا كيميتش، وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82.

وجاءت ثنائية كوتينيو في الدقيقتين 85 و89، لتنتهي بعدها الليلة المؤلمة لبرشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ سيواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، الذي سيُقام غدًا.