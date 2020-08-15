تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب

المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب، بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وجرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتاً إلى 44.80 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً إلى 42.01 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.9 في المئة، وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 في المئة.