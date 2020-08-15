أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

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أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

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المناطق - الرياض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً في ختام تعاملات اليوم، في ظل تفاؤل حيال لقاحات واعدة للوقاية من كورونا، إلا أن عدم التوصل للاتفاق بشأن حزمة مواجهة تداعيات الفيروس أثار قلقاً لدى المستثمرين.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المئة (ما يعادل 34 نقطة) إلى 27931 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8 في المئة.
وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2 في المئة (ما يعادل 23 نقطة) إلى 11019 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1 في المئة.
كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1 في المئة (ما يعادل نصف نقطة) إلى 3373 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 في المئة.

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