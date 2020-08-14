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مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة

مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=893728
جازان :-فضه عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وذلك لما تمر به منطقة جازان من متغيرات وظواهر جوية مختلفة يصاحبها هطول للأمطار وجريان للسيول وهبوب لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار بحسب ماتشير إليه التوقعات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان بأنه في جانب التوعية بالأخطار المصاحبة لهذه الحالات الجوية جرى نشر تحذيرات وتنبيهات وبث رسائل توعوية على حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي وتم ايضاً نشر بيانات اعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتجنب المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة هطول الامطار وجريان السيول، وكذلك جرى التنسيق لنشر وبث رسائل توعوية في مختلف المراكز التجارية والمولات واللوحات الاعلانية بالميادين والشوارع الرئيسية في مدينة جيزان والمحافظات بالمنطقة .

وأهاب المقدم ال صمغان بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية وهطول الامطار وجريان السيول، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في المياة الراكدة، وأهمية البقاء في اماكن آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة .

واختتم ال صمغان حديثه بضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa ، مؤكداً على أنه تم رفع جاهزية كامل قوات الدفاع المدني بالمنطقة ودرجة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية تحسباً لآي طارئ ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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