بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن

المناطق - الرياض

استضافت قناة الإخبارية الشاعر “عبد الله الفقيري”، ابن منطقة جازان ، والذي ظهر فيه مقطع فيديو نشره الإعلامي يحيى رياني ، وهو يلقي أبيات الشعر بالفصحى والعامية ، رغم أنه لا يحمل سوى شهادة الصف السادس الابتدائي .

وقال الفقيري : ” بدأت حياتي الشعرية عام 1410 هـ ، وتفتحت موهبته في الشعر بالمنطقة الشرقية حيث كان يعمل في إحدى الوظائف ، ووجد تشجيعاً من زملائه في تلك الفترة .”

وأضاف الفقيري : ” الشعراء كثيرين الاجتماع إلا أنا أحب العزلة والإنطواء ، وحكايتي سربها البعض عبر وسائل التواصل” .

وحول نيته بشأن الزواج قال الفقيري : ” أحتاج سنة حتى أهيئ نفسي للزواج ، والقادم أجمل بإذن الله” .

وفي نهاية اللقاء ألقى قصيدة في الملك سلمان جاء فيها :

وطني قال كلنا سلمان قلت نعم المليك والإنسان

إنما نحن تحت حكم مليك فيه عدل ورحمة وأمان

قال عنه الزمان قولاً جميلاً وعظيماً وللزمان لسان

ذاك سلمان قيل فيه مديح رائع لم يقله إلا الزمان