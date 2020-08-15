احدث الأخبار

” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠
أبرز المواد
 بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن
أبرز المواد
 الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..
أبرز المواد
 نزاع بين شركة أمربكية ومتجري “أبل” و”جوجل”.. والسبب لعبة
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
منطقة تبوك
 الحربي في جولة تفقدية للفروع التابعة لفرع منطقة تبوك في الوجه وأملج
منطقة تبوك
 مدني جازان يجدد تحذيراته من التقلبات الجوية بالمنطقة
منطقة جازان
 أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط إثر مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب
أبرز المواد
 بايرن ميونيخ “يسرّب خطته” لإيقاف ميسي
أبرز المواد
 موسكو عرضت على واشنطن التعاون لإنتاج لقاح كورونا..والرد صادم
أبرز المواد
” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠

” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠

أبرز المواد
بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن

بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن

أبرز المواد
الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل

الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل

أبرز المواد
الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..

الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..

أبرز المواد

” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠

” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=893755
المناطق - عسير

تنطلق مساء اليوم السبت إحدى أبرز فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠ بعنوان “سينما الشارع” التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع “سينما الشارع” والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

روابط ذات صلة

بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن

بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن
الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل

الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل
الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..

الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*