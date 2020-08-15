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ترمب يصدر أمراً يزيد الضغط على الشركة المالكة لـ”تيك توك”

ترمب يصدر أمراً يزيد الضغط على الشركة المالكة لـ”تيك توك”
http://almnatiq.net/?p=893758
المناطق - الرياض

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب  أمرا تنفيذيا يطالب شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق الفيديو الشهير تيك توك، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.

كما ينص الأمر أيضا على أنه لن يتم السماح لبايت دانس مجددا بامتلاك أي ممتلكات في الولايات المتحدة يتم استخدامها لتشغيل تيك توك، مما يضع مزيدا من الضغط على الشركة الصينية لبيع عملياتها في الولايات المتحدة.

كما يحظر أمر ترمب بأثر رجعي شراء بايت دانس لتطبيق “ميوزيكالي دوت ال واي”، وهو التطبيق الذي أصبح في النهاية تيك توك، في عام 2017.

وقال ترمب في الأمر التنفيذي “يوجد دليل موثوق يقودني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس.. قد تتخذ إجراء يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة”.

ووقع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، بعد 45 يوما، وإذا أصبح الأمر ساريا، فهذا سيعني نهاية التطبيق في الولايات المتحدة.

وتتفاوض شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات مع بايت دانس للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

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