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تعين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

تعين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=893762
المناطق - مكة

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، إنها عينت 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين في إطار خطة لتمكين المرأة.

وأوضحت الرئاسة المسؤولة عن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أن رئيسها الشيخ عبدالرحمن السديس وجه بتعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، ”سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة“.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، أن التعيينات الجديدة تمت في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواء التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية، وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.

وبينت أن الخطوة تمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن مع إنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، ”بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات“.

وجاء تعيين السيدات العشر في مناصب قيادية، بالتزامن مع تعيين نحو 500 شاب في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين، وشملت التخصصات والخدمات الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية.

كما شملت التعيينات الجديدة إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام.

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