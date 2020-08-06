احدث الأخبار

محافظ البنك المركزي التركي يكذب أردوغان
أبرز المواد
 تكون بعيداً عن المساجد.. “الترفيه” توضح 4 معايير لاختيار أماكن الفعاليات
أبرز المواد
 ماكرون: “تقارب في وجهات النظر” مع أبوظبي وواشنطن بشأن شرق المتوسط
أبرز المواد
 تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة
مجتمع المناطق
 تعين 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 غوتيريش يعبر عن قلقه إزاء حالة خزان النفط “صافر”
أبرز المواد
 ترمب يصدر أمراً يزيد الضغط على الشركة المالكة لـ”تيك توك”
أبرز المواد
 ” سينما الشارع ” تنطلق اليوم ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠
أبرز المواد
 بالفيديو .. شاعر جازان “الفقيري” يكشف سبب عزلته وعدم زواجه حتى الآن
أبرز المواد
 الجوازات:لاصحة لعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 الأرصاد:رياح نشطة على 7 مناطق ورعدية ممطرة على 3 ..
أبرز المواد
 نزاع بين شركة أمربكية ومتجري “أبل” و”جوجل”.. والسبب لعبة
أبرز المواد
محافظ البنك المركزي التركي يكذب أردوغان

محافظ البنك المركزي التركي يكذب أردوغان

أبرز المواد
تكون بعيداً عن المساجد.. “الترفيه” توضح 4 معايير لاختيار أماكن الفعاليات

تكون بعيداً عن المساجد.. “الترفيه” توضح 4 معايير لاختيار أماكن الفعاليات

أبرز المواد
ماكرون: “تقارب في وجهات النظر” مع أبوظبي وواشنطن بشأن شرق المتوسط

ماكرون: “تقارب في وجهات النظر” مع أبوظبي وواشنطن بشأن شرق المتوسط

أبرز المواد
تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

مجتمع المناطق

تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=893765
المناطق - الرياض

أصدر معالي مدير عام الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني قرارًا يقضي ب‏تعيين المهندس عمار بن مشعل السلمي “مديراً عاماً للمركز الموحد للعمليات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك”
وعدّ “السلمي” تعيينه في هذا المنصب وساماً غالياً، سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وثمن لمعالي مدير هيئة الجمارك ثقته راجياً من المولى عز وجل أن يوفقه وزملائه في مواكبة التطور الذي تعيشه الجمارك السعودية في شتى المجالات، وتقديم أفضل الخدمات.

يذكر ان المهندس السلمي تدرج في العديد من المناصب الإدارية حيث كان يعمل مديرًا لإدارة التسويق والمبيعات بمنطفة الخليج العربي ، وله سجل حافل بالنجاحات ضمن خبرته بمجال هندسة الطاقة والكهرباء وإدارة المشاريع والتسويق والمبيعات ، ويحمل المهندس عمار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في مملكة السويد.

روابط ذات صلة

والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله

والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله
تكليف “التميمي” للعمل بمكتب وكيل شؤون بلديات منطقة الرياض

تكليف “التميمي” للعمل بمكتب وكيل شؤون بلديات منطقة الرياض
عبدالعزيز الذيابي يحتفل بزواجه

عبدالعزيز الذيابي يحتفل بزواجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*