تعيين “السلمي” مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

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أصدر معالي مدير عام الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني قرارًا يقضي ب‏تعيين المهندس عمار بن مشعل السلمي “مديراً عاماً للمركز الموحد للعمليات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك”

وعدّ “السلمي” تعيينه في هذا المنصب وساماً غالياً، سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وثمن لمعالي مدير هيئة الجمارك ثقته راجياً من المولى عز وجل أن يوفقه وزملائه في مواكبة التطور الذي تعيشه الجمارك السعودية في شتى المجالات، وتقديم أفضل الخدمات.

يذكر ان المهندس السلمي تدرج في العديد من المناصب الإدارية حيث كان يعمل مديرًا لإدارة التسويق والمبيعات بمنطفة الخليج العربي ، وله سجل حافل بالنجاحات ضمن خبرته بمجال هندسة الطاقة والكهرباء وإدارة المشاريع والتسويق والمبيعات ، ويحمل المهندس عمار درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في مملكة السويد.