محافظ البنك المركزي التركي يكذب أردوغان

المناطق - وكالات

صفع محافظ البنك المركزي التركي السابق، دورموش يلماز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفعة قوية، بعدما كذب الادعاء الذي يكرره كل فترة بشأن طلب صندوق النقد الدولي الاقتراض من تركيا.

وكان أردوغان قد صرح بقوله: ” طلب صندوق النقد الدولي منّا 5 مليارات دولار أمريكي، وزير الاقتصاد سألني، هل نقدم لهم القرض؟ قلت له: نعم فلنعطهم القرض، نحن لم نطلب قرضا من البنك الدولي لأنه من يحصل على قرض اليوم، غدًا سيحصل على التعليمات ” .

وفي هذا السياق قال المحافظ السابق للبنك المركزي: ” أقل كلمة يمكنني استخدامها للتعليق على هذه التصريحات أن هذا كذب ” .

وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من تركيا قرضًا، مشيرًا إلى أن موازنات البنك المركزي التركي لا تحتوي على أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر.