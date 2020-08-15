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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات

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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات

جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات
http://almnatiq.net/?p=893782
المناطق - نجران

تواصل جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي المقبل، حتى الـ 7 من شهر محرم المقبل على أن تعلن النتائج يوم 13 من الشهر نفسه.
وتتمثل الدبلومات في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط .
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط التالي: edugate.nu.edu.sa .

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