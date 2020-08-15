احدث الأخبار

حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة
أبرز المواد
 “الأهلي” يتقدم بشوى تجاه مُغرد أساء للنادي وجمهوره
أبرز المواد
 خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا
أبرز المواد
 %47 من الموظفين السعوديين شباب.. 98 % يستخدمون مواقع التواصل
أبرز المواد
 مصر:إنشاء 4 جامعات جديدة منها “جامعة الملك سلمان الدولية”
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن والغرامة 100 ألف ريال لمزاولي المهن الصحية دون ترخيص
أبرز المواد
 المملكة ترحب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية
أبرز المواد
 واشنطن تنتقد الدول التي عرقلت تمديد حظر الأسلحة على إيران
أبرز المواد
 جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي التركي يكذب أردوغان
أبرز المواد
 تكون بعيداً عن المساجد.. “الترفيه” توضح 4 معايير لاختيار أماكن الفعاليات
أبرز المواد
 ماكرون: “تقارب في وجهات النظر” مع أبوظبي وواشنطن بشأن شرق المتوسط
أبرز المواد
حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

أبرز المواد
“الأهلي” يتقدم بشوى تجاه مُغرد أساء للنادي وجمهوره

“الأهلي” يتقدم بشوى تجاه مُغرد أساء للنادي وجمهوره

أبرز المواد
خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا

خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا

أبرز المواد
%47 من الموظفين السعوديين شباب.. 98 % يستخدمون مواقع التواصل

%47 من الموظفين السعوديين شباب.. 98 % يستخدمون مواقع التواصل

أبرز المواد

النيابة العامة: السجن والغرامة 100 ألف ريال لمزاولي المهن الصحية دون ترخيص

النيابة العامة: السجن والغرامة 100 ألف ريال لمزاولي المهن الصحية دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=893789
المناطق - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها؛ رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.

وتكشف المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، إذ تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.

2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.

3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

روابط ذات صلة

حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة
“الأهلي” يتقدم بشوى تجاه مُغرد أساء للنادي وجمهوره

“الأهلي” يتقدم بشوى تجاه مُغرد أساء للنادي وجمهوره
خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا

خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*