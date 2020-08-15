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خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا

خوفاً من التنمر..انتحار مدرس مصري بعد إصابته بكورونا
http://almnatiq.net/?p=893796
المناطق - الرياض

قي مدرس (44 عاماً) مصاب بفيروس كورونا من مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية مصرعه، وذلك بعد قفزه من السيارة لإحدى الترع إثر هروبه من مستشفى الحميات.

وفي التفاصيل، كشف أهالي قرية شبرا ملكان، التابعة لدائرة مركز المحلى الكبرى، عن واقعة انتحار المدرس المصاب بفيروس كورونا بعد قفزه من السيارة لإحدى الترع، وذلك عقب هروبه من مستشفى الحميات.

كما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، حيث وردت بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا يعمل مدرسا إثر قيامه بالقفز في الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن المصاب كان محتجزا بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفيروس كورونا، وحاول الهروب ولكنه فشل، وتم تسليمه لأسرته، وعند عودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط في الترعة وتوفي غرقاً.

كما أكد أهالي القرية أن المدرس وبعد علمه بإصابته بالفيروس انتابته حالة نفسية سيئة. وبعد عزله في المستشفى، تمكن من الهروب وحاول الانتحار بالقفز في إحدى الترع أيضا ولكن تم إنقاذه من قبل أهالي القرية. وتواصل الأهالي مع شقيقه لتسليمه عند عودته للقرية، إلا أن المدرس قام بالقفز مرة أخرى لسوء حالته النفسية، وخوفه من تنمر أهالي القرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

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