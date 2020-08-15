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حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة

حساب المواطن : لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة واحدة
http://almnatiq.net/?p=893801
المناطق - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه فقط، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد على الشخص بالقبول أو الرفض.

وأوضح ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه يمكن معرفة حالة المستند عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

 وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :

  • عقد إيجار موحد من منصة إيجار
  • صك ملكية السكن
  • مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.
  • فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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