احدث الأخبار

اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية
أبرز المواد
 ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %
أبرز المواد
 «التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات
أبرز المواد
 “إف بي آي” على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت
أبرز المواد
 الكشف عن الرسائل السرية بين ترامب وكيم.. “فيلم خيالي”
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات يتقدم الى المركز الـ 8 عالميا مع تبخر 400 مليار دولار من أصول المنافسين
أبرز المواد
 هل ينتقل كورونا عبر الطعام؟ إجابة “نهائية” على السؤال الشائك
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تمنع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق (توكلنا )
أبرز المواد
 “تمور بريدة” يتصاعد 327٪ في نشاطه خلال “أسبوع”
منطقة القصيم
 حمدالله يمنح النصر نقاط الوحدة
أبرز المواد
 مدني جازان : العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات
منطقة جازان
 المدير العام لتعليم الباحة: قرار الدراسة عن بعد يعكس نهج القيادة الدائم وحرصها المستمر على سلامة ثروة الوطن وعماد الشعوب
منطقة الباحة
اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية

اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية

أبرز المواد
ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %

ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %

أبرز المواد
«التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات

«التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات

أبرز المواد
“إف بي آي” على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت

“إف بي آي” على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت

أبرز المواد

اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية

اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية
http://almnatiq.net/?p=893817
المناطق - الرياض

أكدت اليونان في بيان رسمي، أن تركيا هي الملامة الوحيدة على التصعيد شرقي البحر المتوسط، مؤكدة أهمية أن تغادر أنقرة للمياه اليونانية، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة جديدة بالعقوبات ضد أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير نيكوس دندياس أكد لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، ونظرائه الأوروبيين أن تركيا هي المسؤولة عن التصعيد.

وشددت على أن مغادرة الأراضي اليونانية مباشرة هو شرط لا مفر منه بالنسبة لنا لكي نتمكن من تهدئة الأوضاع.

وتابعت: “وهذا الموقف يشاطره جميع شركائنا الأوروبيين، وقد أكد هذا الموقف المجلس الاستثنائي الحالي لوزراء الخارجية”.

وقالت إنه يجري حاليا “إعداد قائمة العقوبات بحق تركيا التي طلبناها من الاتحاد الأوروبي، وستكون موضوع مناقشتنا القادمة في برلين في نهاية الشهر الجاري”.

وتابعت:”هدفنا هو أن تكون لدينا أداة جاهزة في أيدي الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.. أداة من شأنها أن تدفع تركيا نحو طريق الشرعية والقانون الدولي”.

وشددت على أن أثنيا لا تزال منفتحة على الحوار مع تركيا،” لكن ليس تحت الضغط والابتزاز”.

روابط ذات صلة

ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %

ارتفاع متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي 57 % في الربع الأول .. والمركبات 45 %
«التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات

«التعليم الجامعي»: توزيع المقررات العلمية على 3 فترات
“إف بي آي” على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت

“إف بي آي” على رأس المشاركين بتحقيقات انفجار بيروت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*