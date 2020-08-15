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قبل كارثة بايرن.. متى تلقت شباك برشلونة “آخر 8″؟

قبل كارثة بايرن.. متى تلقت شباك برشلونة “آخر 8″؟
http://almnatiq.net/?p=893821
المناطق - الرياض

بدأ عشاق الإحصاءات والأرقام القياسية فتح ملفاتهم القديمة، للبحث عن مقياس مناسب للكارثة التي تعرض لها برشلونة الإسباني، الجمعة، عندما خسر بـ8 أهداف أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأطاح النادي البافاري برشلونة بعد مباراة “مهينة” انتهت بفوز بايرن بنتيجة 8-2، ليتكبد الفريق الإسباني أكبر هزيمة أوروبية في تاريخه فيما يتأهل بطل ألمانيا إلى نصف نهائي المسابقة.

لكنها لم تكن المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك البارسا 8 أهداف، فقد حدث ذلك قبل نحو ثلاثة أرباع قرن، وتحديدا سنة 1964 عندما خسر أمام إشبيلية صفر-8 في كأس ملك إسبانيا.

كما حملت المباراة رقما أوروبيا شديد السوء لبرشلونة أيضا، حيث تلقت شباكه 5 أهداف أو أكثر في مباراة قارية للمرة الأولى منذ مارس من عام 1976، ووقتها كان قد خسر أمام ليفسكي صوفيا البلغاري بنتيجة 4-5 في كأس الاتحاد الأوروبي، المسمى القديم لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حاليا.

وتوج الفريقان بلقب بطل أوروبا 5 مرات، لكن يبدو أن بايرن ميونيخ يملك فرصة حقيقية لإضافة لقبه السادس الأسبوع المقبل، بينما من الواضح أن برشلونة سيواجه حملة إعادة تشكيل الفريق، ويبقى أن نرى من سيستمر من المشاركين في هذه الكارثة في النادي.

وأعادت نتيجة المباراة إلى الأذهان فوز ألمانيا 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014، حينما كان هانز فليك مدرب بايرن الحالي جالسا على مقاعد البدلاء كمدرب مساعد للمنتخب الوطني.

وسيلتقي بايرن ميونيخ، الذي فاز باللقب آخر مرة عام 2013، في قبل النهائي يوم الأربعاء، الفائز من آخر مباريات دور الثمانية، التي ستجمع مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، السبت.

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