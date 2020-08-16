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الهند تطور 3 لقاحات لكورونا وتستعد لإنتاج “كميات ضخمة”

الهند تطور 3 لقاحات لكورونا وتستعد لإنتاج “كميات ضخمة”
http://almnatiq.net/?p=893822
المناطق - الرياض

د ناريندا مودي أن بلاده تعمل على تطوير 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، وتستعد لإنتاج كميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قدما في ذلك.

وفي كلمته بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين، السبت، قال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم في نيودلهي: “لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين، إنما 3 لقاحات في الهند. وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خريطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن بلاده قامت بعمل جيد في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن مشاريع بنية تحتية بقيمة 1.46 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتدهور.

وشدد على أن الدرس الرئيسي الذي تعلمته الهند من الوباء هو الاعتماد على الذات في التصنيع وتطوير نفسها كوجهة رئيسية لسلسلة التوريد للشركات الدولية.

وقال مودي: “وباء فيروس كورونا يمثل أزمة كبيرة، لكنه لا يمكن أن يعرقل التقدم الاقتصادي للهند”، مضيفا أن “الخطط التفصيلية قيد التنفيذ لإنتاج لقاح ضد كورونا على نطاق واسع وإتاحته لكل هندي”.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الهند عدد بريطانيا هذا الأسبوع، لتصبح رابع أعلى معدل في العالم، حيث أبلغت البلاد عن أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلن مودي أيضا عن خطة صحية رقمية وطنية سيحصل بموجبها كل هندي على بطاقة هوية تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالصحة.

وقالت تقارير إعلامية إن الاحتفالات تقلصت السبت بسبب الوباء، حيث وجهت الدعوات إلى 4 آلاف ضيف فقط بدلا من 20 ألفا في الوقت العادي.

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