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الأحمري خلال إطلاعه على أوضاع الجيش اليمني: سنقارع انقلاب الحوثيين بمعنويات قتالية عالية

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الأحمري خلال إطلاعه على أوضاع الجيش اليمني: سنقارع انقلاب الحوثيين بمعنويات قتالية عالية
http://almnatiq.net/?p=893823
المناطق - الرياض

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس الريمني على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

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