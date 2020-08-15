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دوريات الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 50 كيلوجراماً من الحشيش

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دوريات الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 50 كيلوجراماً من الحشيش

دوريات الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 50 كيلوجراماً من الحشيش
http://almnatiq.net/?p=893832
المناطق - الرياض

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

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