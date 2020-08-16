لماذا لا تحمل تطبيقي “تباعد” و “توكلنا ” للسلامة من كورونا؟

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http://almnatiq.net/?p=893835
المناطق - الرياض

أكدت “الصحة” أهمية وجود تطبيقي “تباعد” و” توكلنا” في هواتف المواطنين والمقيمين بهدف السلامة من فيروس كورونا ( كوفيد – 19).
ونشرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” أنفوجرافيك يتضمن الحث على تحميل التطبيقين والاستفادة من خدماتهما، مبينةً أن تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُور لأجلها.
ويمكن التطبيق من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من “الصحة” مع الحفاظ على سرية البيانات، كما يقدم تطبيق “توكلنا” عِدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

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