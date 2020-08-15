تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بـ “رئاسة الحرمين

تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بـ “رئاسة الحرمين

أبرز المواد
الخارجية الأمريكية تطالب مرفأ بيروت بتحقيق “شفاف وموثوق” في الانفجار

الخارجية الأمريكية تطالب مرفأ بيروت بتحقيق “شفاف وموثوق” في الانفجار

أبرز المواد
جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

أبرز المواد
أطلق النار على مروحية الشرطة لأغرب سبب ممكن !

أطلق النار على مروحية الشرطة لأغرب سبب ممكن !

أبرز المواد

دورتموند “يكسر قلب” مانشستر يونايتد

دورتموند “يكسر قلب” مانشستر يونايتد
http://almnatiq.net/?p=893844
المناطق - الرياض

بعد تكهنات بقرب رحيل نجم بوروسيا دورتموند جيدون سانشو إلى أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن الرئيس التنفيذي لوصيف بطل الدوري الألماني أن ناديه متمسك ببقاء الجناح المتألق، كما أنه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف.

وأحرز الإنجليزي الدولي 17 هدفا، وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم، وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية الـ”بريميرليغ”، لا سيما مانشستر يونايتد.

وأعلن مايكل زورك، مدير الرياضة في بروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سانشو لن يغادر النادي، وأكد الرئيس التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه هذا الموقف.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية إن “بقاء سانشو أمر مؤكد. لن نناقش أي تفاصيل”.

وأضاف: “ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا. لا مجال للتأويل”.

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، قائلا: “الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة”.

روابط ذات صلة

تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بـ “رئاسة الحرمين

تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بـ “رئاسة الحرمين
الخارجية الأمريكية تطالب مرفأ بيروت بتحقيق “شفاف وموثوق” في الانفجار

الخارجية الأمريكية تطالب مرفأ بيروت بتحقيق “شفاف وموثوق” في الانفجار
جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*