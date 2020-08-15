تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية بـ “رئاسة الحرمين

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عن تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام.

وقالت إن “هذه التعيينات تأتي في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وأضافت: “معالي الرئيس العام قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات”.