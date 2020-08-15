إنقاذ 14 شخصا وإصابة 2 في انهيار عقار “طراز معماري متميز” بقلب القاهرة

أعلنت السلطات المصرية، إنقاذ 14 شخصا وإصابة اثنين آخرين جراء انهيار عقار من خمسة طوابق بوسط العاصمة القاهرة اليوم السبت.

وقالت سلطات محافظة القاهرة في بيان صحفي، أورده موقع “بوابة الأهرام” على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن عمليات الإنقاذ مستمرة حيث تتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع عقار 50 بشارع قصر النيل في قلب القاهرة.

وأشارت إلى أن العقار المنهار كان مبنيا على مساحة 1500 متر ومكون من دور أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، لافتة إلى أن العقار مسجل طراز معماري متميز، وله قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.

وأضافت المحافظة، أن العقار يحتوي على شقتين سكنيتين وباقي الوحدات إدارية وتجارية، ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة.