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فعاليات وبرامج متنوعة في مهرجان بللحمر الشبابي

فعاليات وبرامج متنوعة في مهرجان بللحمر الشبابي
http://almnatiq.net/?p=893872
المناطق - أبها
عكست الفعاليات المتنوعة والمهرجانات الصيفية في منطقة عسير، ما تتمتع به المنطقة من موروثات ثقافية وفنون شعبية ومناطق جذب سياحية متعددة، جعلتها تتصدر الوجهات السياحية في المملكة.

وبرز المهرجان الشبابي السادس في مركز بللحمر (شمال مدينة أبها 50 كلم ) الذي تنظمه بلدية بللحمر في الساحة الشعبية بصبح، ضمن برامج “صيف عسير 2020″، ليقدّم  لوحة جديدة تهتم بالشباب والأسرة.

وضم المهرجان الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي ويستمر لمدة خمسة أيام ، حوالي 50 ركناً للمنتجات المحلية تنوعت بين العنب والفواكه الموسمية والبرّ والسمن والعسل الذي تشتهر بانتاجه تلك المراكز ، إلى جانب أجنحة خصصت للاسر المنتجة تقدم من خلالها أشهر المأكولات الشعبية والمنتجات المحلية للزوار والمشاركين، مع تقديم عروض فلكورية ابدعت في أدائها الفرق الشعبية شملت فنون العرضة والمدقال واللعب، الى جانب مشاركة أكثر من 15 رحال، يستعرضون مهاراتهم وخبراتهم بقيادة الدراجات النارية أمام الزوار في المهرجان.

ومنح المهرجان الأسر الزائرة فرصة التعرف على المكونات الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تحفل بها بللحمر من تراث عريق، عبر عدد من الأركان، إضافة لركن صحي توعوي للفحص التطميني للعلامات الحيوية شارك به مستشفى بللحمر ، وركنين للهلال الأحمر والمخدرات لتقديم الدورات والاسعافات الأولية والتثقيف بأضرار المخدرات، كما روعي من خلالها التأكيد على التقيد بالإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المهرجان قد انطلقت فعالياته بحفل وعروض شعبية حضره وكيل إمارة عسير المساعد للشؤون التنموية ناصر بن سفر زميع ورئيس مركز بللحمر مسفر محمد البشري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والأهالي.

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