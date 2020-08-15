قطر تسجل حالتي وفاة و277 وإصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 192 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 277 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114 ألفا و 809 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 247 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 111 ألفا و505 حالات.

ولفت البيان إلى فحص 3767 اشخاص ليرتفع مجموع من خضعوا للفحص منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 546 ألفا و285 شخصا.