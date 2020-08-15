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واشنطن تعلن عن صفقة ضخمة لبيع مقاتلات “إف-16” لتايوان

واشنطن تعلن عن صفقة ضخمة لبيع مقاتلات “إف-16” لتايوان
http://almnatiq.net/?p=893874
المناطق_وكالات

أبرمت تايوان صفقة ضخمة لشراء مقاتلات أمريكية من نوع “إف-16” بقيمة قد تصل إلى 62 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأعلنت وزراة الدفاع الأمريكية عن الصفقة مساء الجمعة دون أن تكشف عن اسم الدولة التي أبرمتها، فيما أكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة “فرانس برس” أنها تايوان.

وبحسب البنتاغون تنص الصفقة على إمكانية زيادة عدد المقاتلات ليصل إلى 90.

وحصلت الجزيرة في أغسطس 2019 على موافقة واشنطن على تحديث ترسانتها الجوية بشراء 66 مقاتلة “إف-16”.

وتايوان لديها أصلا أسطول من مقاتلات “إف-16” اشترته من الولايات المتحدة في 1992، لكن العقد الجديد سيتيح للجزيرة اقتناء مقاتلات أكثر حداثة ومجهزة بتكنولوجيا وأسلحة متطورة.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد يومين فقط من توجيه الصين تحذيرا للولايات المتحدة من “اللعب بالنار” بشأن قضية تايوان، في أعقاب اختتام وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار زيارة مدتها 3 أيام للجزيرة، أدانتها بكين.

وزيارة عازار هذه هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 واعترفت بسيادة الصين عليها.

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