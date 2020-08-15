وفاة (٣) اشخاص وإصابة (٧)آخرين إثر  حادث مروري بتبوك

المناطق_منى الريس

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وإصابة سبعة آخرين في حادث تصادم وانقلاب صباح اليوم على طريق تبوك باتجاه قرية البديعة

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد ( 997 ) عند الساعة 6:25 صباح اليوم ، بلاغ عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبات من تبوك بأتجاه قرية البديعة .

وأضاف انه فور تلقي البلاغ تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول للموقع اتضح وجود ( 7 ) إصابات مابين المتوسطة والخطيرة تم التعامل مع الإصابات طبياً ونقلهم الى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة ، اضافة إلى وجود (3) حالات وفاة بالموقع رحمها الله تم نقلهم الى مستشفى الملك خالد .