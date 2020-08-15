احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت
أبرز المواد
 اليابان ترسل فريقا إلى موريشيوس لتقييم أضرار تسرب نفطي
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة
أبرز المواد
 اليابان إطلاق المركبات الطائرة الخاصة بحلول عام 2023
أبرز المواد
 كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
أبرز المواد
 المحاكم العمالية تصدر 3825 حكما.. 42% منها قضايا أجور
أبرز المواد
 البحرين.. رئيس الوزراء يتوجه إلى الخارج في زيارة خاصة
أبرز المواد
 وفاة (٣) اشخاص وإصابة (٧)آخرين إثر  حادث مروري بتبوك
أبرز المواد
 الصحة تسجل 1528 حالة تعافٍ من «كورونا» مقابل 1413 إصابة
أبرز المواد
 استفادة 37 ألف أسرة من حلول التملّك ضمن برنامج “سكني” خلال يوليو الماضي
أبرز المواد
 واشنطن تعلن عن صفقة ضخمة لبيع مقاتلات “إف-16” لتايوان
أبرز المواد
 التحالف”: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار “المفخخة” بالداخل اليمني
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت

أبرز المواد
اليابان ترسل فريقا إلى موريشيوس لتقييم أضرار تسرب نفطي

اليابان ترسل فريقا إلى موريشيوس لتقييم أضرار تسرب نفطي

أبرز المواد
السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

أبرز المواد
اليابان إطلاق المركبات الطائرة الخاصة بحلول عام 2023

اليابان إطلاق المركبات الطائرة الخاصة بحلول عام 2023

أبرز المواد

وفاة (٣) اشخاص وإصابة (٧)آخرين إثر  حادث مروري بتبوك

وفاة (٣) اشخاص وإصابة (٧)آخرين إثر  حادث مروري بتبوك
http://almnatiq.net/?p=893888
المناطق_منى الريس
 لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وإصابة سبعة آخرين في حادث تصادم وانقلاب صباح اليوم على طريق تبوك باتجاه قرية البديعة
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد ( 997 ) عند الساعة  6:25 صباح اليوم ، بلاغ عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مركبات  من تبوك بأتجاه قرية البديعة .
وأضاف انه فور تلقي البلاغ تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وعند الوصول للموقع اتضح وجود ( 7 ) إصابات مابين المتوسطة والخطيرة تم التعامل مع الإصابات طبياً ونقلهم الى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة ، اضافة إلى وجود (3) حالات وفاة بالموقع رحمها الله تم نقلهم الى مستشفى الملك خالد .

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت
اليابان ترسل فريقا إلى موريشيوس لتقييم أضرار تسرب نفطي

اليابان ترسل فريقا إلى موريشيوس لتقييم أضرار تسرب نفطي
السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*