كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

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فاز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اليوم السبت بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بعدما قاد فريقه بجدارة إلى الفوز بلقب المسابقة ليكون اللقب الأول لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 1990 .

وأنهى ليفربول الموسم بفارق 18 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ليضيف لقب الدوري الإنجليزي إلى لقب دوري الأبطال الأوروبي الذي أحرزه في العام الماضي تحت قيادة كلوب.

وحصد ليفربول بقيادة كلوب 99 نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق الفوز في 32 من 38 مباراة على مدار الموسم وحسم اللقب قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة.

وفاز ترينت ألكسندر أرنولد قلب دفاع ليفربول بلقب أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحسم الصراع على هذه الألقاب من خلال مزيج من التصويت الجماهيري وأصوات عدد من خبراء اللعبة.