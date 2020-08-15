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كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=893899
المناطق_الرياض

فاز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اليوم السبت بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بعدما قاد فريقه بجدارة إلى الفوز بلقب المسابقة ليكون اللقب الأول لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ 1990 .

وأنهى ليفربول الموسم بفارق 18 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ليضيف لقب الدوري الإنجليزي إلى لقب دوري الأبطال الأوروبي الذي أحرزه في العام الماضي تحت قيادة كلوب.

وحصد ليفربول بقيادة كلوب 99 نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق الفوز في 32 من 38 مباراة على مدار الموسم وحسم اللقب قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة.

وفاز ترينت ألكسندر أرنولد قلب دفاع ليفربول بلقب أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحسم الصراع على هذه الألقاب من خلال مزيج من التصويت الجماهيري وأصوات عدد من خبراء اللعبة.

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