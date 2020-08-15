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السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

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السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة

السعودية للكهرباء : تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على مفهوم السلامة
http://almnatiq.net/?p=893902
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدريب ما يقارب 00 من ممثلي السلامة في مدارس للبنين والبنات، خلال العامين الماضيين، ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية

وأوضحت الشركة، أن برنامج “السلامة في المدارس”، من أهم البرامج المستمرة، التي تركز عليها، خاصة أنه يشمل تقديم الدورات والزيارات والحملات، لرفع درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، من خلال تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة، يشرحها مدربون مختصون بالسلامة، وتركز الدورات على عدة محاور أبرزها: مفهوم السلامة،وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء، كما تتضمن، أساسيات السلامة والصحة المهنية، ونظام إدارة السلامة، والمخاطر وكيفية تحديدها

وتهدف الدورات التي تقدمها “السعودية للكهرباء”، إلى التوعية بأهمية السلامة وإدارة المخاطر، إضافة إلى الاستفادة من ممثلي السلامة لبناء جيل واعٍ من الطلاب والطالبات، يعي أهمية السلامة الكهربائية في المدارس، والمخاطر المترتبة عليها فيحال عدم الالتزام

وكانت “السعودية للكهرباء”، أطلقت خلال العامين الماضيين، برنامجها “السلامة في المدارس”، للتدريب في مدارس البنين والبنات، على ثلاث مراحل، صار فيها استهداف ممثلي السلامة في وزارة التعليم بجميع المدارس، في مختلف المدن السعودية

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية، تأتي انطلاقا من الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم والشركة، لنشر وتعزيز ثقافة السلامة، التي تشمل ورشاً لمختصي السلامة من وزارة التعليم، وإطلاق برنامج سفير السلامة في المدارس من الطلاب،وتنفيذ زيارات لعدد من المدارس، وتقديم فعاليات توعوية، إضافة إلى مسابقة في مجال السلامة تستهدف مختلف المراحل

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