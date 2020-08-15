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شرطة الرياض: القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية

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شرطة الرياض: القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية

شرطة الرياض: القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية
http://almnatiq.net/?p=893917
المناطق_الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع، وتم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر)، كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدانْ من الجنسية البنجلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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