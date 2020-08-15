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ارتفاع عدد ضحايا كورونا في 379 مدينة في إيران إلى أكثر من 88400 شخص

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ارتفاع عدد ضحايا كورونا في 379 مدينة في إيران إلى أكثر من 88400 شخص

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في 379 مدينة في إيران إلى أكثر من 88400 شخص
http://almnatiq.net/?p=893919
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أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بعد ظهر الجمعة 14 أغسطس، أن عدد ضحايا كورونا في 379 مدينة في إيران بلغ للأسف أكثر من 88400. وصل عدد الضحايا في طهران إلى 21735 شخصًا، وفي خوزستان إلى 6102 شخصًا، وفي مازندران إلى 4180 شخصًا، وفي فارس إلى 2494 شخصًا، وفي كلستان إلى 2484 شخصًا، وفي كرمانشاه إلى 2155 شخصًا، وفي هرمزكان إلى 1148 شخصًا، وفي سمنان إلى 1107 أشخاص، وفي مركزي إلى 1091 شخصًا، وفي أردبيل إلى 1040 شخصًا، وفي إيلام إلى 710 أشخاص

 

وردًا على عدم حضور روحاني إلى مجلس  الشورى للنظام للدفاع عن وزيره المقترح، قال فراهاني، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى: «يطرح سؤال الآن على النواب: كيف أن حضور رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى وفي مراعاة كامل بروتوكولات الصحة وسط عدد أقل من المشاركين في امتحان القبول للجامعات وفضاء أكثر انفتاحا، يسبب الإصابة بكورونا، لكن على مرشحي امتحان الدخول الحضور إلى جلسة الامتحان رغم عدم مراعاة البروتوكولات الصحية. على رئيس مكتب رئيس الجمهورية أن يجيب على السؤال: لماذا يلعبون مع ارواح ابناء الشعب؟» (موقع مجلس شورى النظام في 13 أغسطس). وفي وقت سابق، كتب واعظي رئيس مكتب روحاني، خطابًا للبرلمان يفيد أن روحاني «لا ينبغي أن يحضر روحاني تصويتًا بالثقة في وزير الصناعة المقترح، بناءً على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حيث توجد احتمالية الإصابة بمرض كورونا في هذا المكان».

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