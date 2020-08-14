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وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية “رعاية مبتوري الأطراف”

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية “رعاية مبتوري الأطراف”

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مدير “تعليم الجوف” يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية

مدير “تعليم الجوف” يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية

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شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال

شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال

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شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال

شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال
http://almnatiq.net/?p=893936
المناطق - بريدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية ( في العقد الثالث من العمر )، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها ، مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالا ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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