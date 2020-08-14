مدير “تعليم الجوف” يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حركة نقل القيادات المدرسية لمدارس البنين والبنات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.وتمنى الغامدي لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المكلفين التوفيق والنجاح، كما قدم شكره وتقديره لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المنهي تكليفهم.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية “بنين” الأستاذ سهيان بن سعد السهيان أن حركة نقل القيادات المدرسية شملت 423 قائد وقائدة مدرسة مجدد تكليفهم، 42 قائد وقائدة مدرسة منقولين لمدارس أخرى، 319 وكيل ووكيلة مدرسة مجدد تكليفهم، 30 وكيل ووكيلة مدرسة منقولين لمدارس أخرى.

قادة المدارس المجدد تكليفهم



سالم بن مطلق رجاء الشمري عذفاء الابتدائية سكاكا محمد بن هلال وطبان الشمردل فلسطين وتحفيظ القرآن الابتدائية سكاكا عبدالعزيز بن عنان معاشي الرويلي قارا الابتدائية سكاكا سعد بن جزاع شامخ الشامخ أبي الدرداء الابتدائية سكاكا عبد السلام بن حمدان رمان القاسم بدر الابتدائية سكاكا سمير بن فهد عبد الله السهيان عمار بن ياسر الابتدائية سكاكا منصور بن مرزوق منصور الكريع أبي بكر الصديق الابتدائية سكاكا عبد العزيز بن على محمد المزيد الملك خالد الابتدائية سكاكا خليل بن حمود مشعل السهيان صقر قريش الابتدائية سكاكا عبدالله بن ابراهيم قايد القايد القادسية الابتدائية سكاكا طارق بن عوض مشعل الصلهام الحسن بن الهيثم الابتدائية سكاكا ناصر بن عبيد الله حمود الردينى الملك عبد العزيز الابتدائية سكاكا عبدالعزيز بن مثقال شلاش المنديل النهضة الابتدائية سكاكا سامي بن مطلق محمد المفرج غرناطة الابتدائية سكاكا جازي قاسم صغير الرويلي المأمون الابتدائية سكاكا محمد بن شتيوي خرميط الرويلي عبادة بن الصامت الابتدائية سكاكا أحمد بن علي الجمعة العلي حكيم بن حزام الابتدائية سكاكا سليمان بن فهد سليمان العلي قرطبة الابتدائية سكاكا مثقال بن عقيل مفلح الرويلي هشام بن عبدالملك الابتدائية سكاكا صالح بن حسن مسعر البليهد أبي أيوب الأنصاري الابتدائية سكاكا سليمان بن ثنيان علي الفهيقي الأمام أحمد بن حنبل الابتدائية سكاكا عايض بن ضحوي مسعرالرويلي مصعب بن عمير الابتدائية سكاكا إبراهيم بن مناحي علي الفهيقي الملك فهد الابتدائية سكاكا محمد بن ساري صايل العنزي الشهداء الابتدائية سكاكا عبدالله بن نايف عبدالله المغرق الأمير ناصر بن عبدالعزيز الابتدائية سكاكا صالح معزي عدامة الشمري هارون الرشيد الابتدائية سكاكا طارق بن فارس محمد الشرعان الشيخ بن عثيمين الابتدائية سكاكا مرزوق بن معشعش نداء الرويلي طارق بن زياد الابتدائية سكاكا محمد بن عبدالمعطي عبدالصمد الحربي السديرية الابتدائية سكاكا محمد بن أحمد عصيفير الضويحي الشيخ فيصل الابتدائية سكاكا فرحان بن محمد فهيد الشرعان الطوير الابتدائية سكاكا بدر بن فيحان محمد الجبل ابن خلدون الابتدائية سكاكا أنور بن مدالله راشد الراشد محمد بن عبدالوهاب الابتدائية سكاكا كامي بن مقبل حمود الرويلي الامام محمد بن سعود الابتدائية سكاكا عبدالله بن ضيف الله خازن الفهيقي سعد بن أبي وقاص الابتدائية سكاكا إبراهيم بن حمود متروك البليهد عبدالرحمن بن عوف الابتدائية سكاكا

النشمي بن جربوع نزال الرويلي سعد بن معاذ الابتدائية سكاكا مهند بن عبدالمصلح مقبل الخالدي سراقة بن مالك المتوسطة سكاكا أيمن بن محمد سعد القعود عارف المسعر المتوسطة سكاكا ممدوح بن هزيم راشد الراشد الفيصل المتوسطة سكاكا عبدالرحمن بن عبدالرزاق جلوي الجلوي الجوبة المتوسطة سكاكا ثامر بن عويد ثاني الفهيقي العباس بن عبد المطلب المتوسطة سكاكا غانم بن معازرعايد الرويلي حسان بن ثابت المتوسطة سكاكا محمد بن أحمد عبدالعزيز البديوي القيروان المتوسطة سكاكا عبدالله بن مطر زعل العنزي سلمان الفارسي المتوسطة سكاكا عبدالعزيز بن فهد محمد الجبل عمر بن الخطاب المتوسطة سكاكا عبد الإله بن محمد رمان القاسم الأمير فهد بن جلوي المتوسطة سكاكا محمد بن عبلوك مقنع الرويلي الإمام مسلم المتوسطة سكاكا أنور بن محمد رمان القاسم ابن القيم المتوسطة سكاكا عادل بن صحن عماش الرويلي المثنى بن الحارثة المتوسطة سكاكا أحمد بن سمحان مفضي الحيزان صلاح الدين الأيوبي المتوسطة سكاكا زبن بن حمود مطرب الرويلي تحفيظ قارا ب. م. مشتركة سكاكا عبدالكريم بن أحمد الوديعة السرحاني الوليد بن عبدالملك المتوسطة سكاكا حمود بن موسي القاضب عمر بن عبدالعزيز المتوسطة سكاكا حسن بن عبدالرحمن محمود المضيان اشبيلية المتوسطة سكاكا محمد بن شلال محمد الجبل عبدالرحمن السديري الثانوية سكاكا عواد بن عبدالعزيز عواد الحمير ابى عبيدة الثانوية سكاكا عبدالله بن فلاح دعيع الحربي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية سكاكا فهد بن زيد قريطان الراشد الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية سكاكا لافي بن صياح عبداالله الشمري خوعاء ب. م. مشتركة سكاكا مطرد بن مدشر شامان الرويلي الإمام عاصم بن أبي النجود م.ث. المشتركة سكاكا خالد بن سويلم مرزوق السويلم أسامة بن زيد ب.م.ث. المشتركة سكاكا محمد بن داغش محمد الشعلان الأمير فهد بن بدر الثانوية سكاكا نافع بن ليلى قياض الكويكبي نهاوند الثانوية سكاكا فواز بن راشد مطلق الشمري الأندلس الثانوية سكاكا حاكم بن مناحي فنطول الرويلي جابر بن حيان الثانوية سكاكا باتع بن محيسن عضيب الشمري عدي بن حاتم مشتركة م+ث سكاكا حمد بن فريح معيقل العلي اليرموك الثانوية سكاكا الحلو بن دول الحرير الرويلي أحد الثانوية سكاكا أمجد بن فهد النصيري الجزيرة الثانوية سكاكا ذياب لافي حمدان الشراري الامام الشافعي الابتدائية طبرجل تركي ضيف الله علي الشراري الجاحظ الابتدائية طبرجل

احمد محمد عبدالله الدويرج محمد بن القاسم الابتدائية طبرجل محمد حمدان عليق الشراري عبدالله بن عباس الابتدائية طبرجل عبدالعزيز دحيميل حراثان الشراري علي بن أبي طالب الابتدائية طبرجل محمد سعيد عوض الشراري دار الأرقم الابتدائية طبرجل بدر فنطول مقبل الشراري بلال بن رباح الابتدائية طبرجل فارس سعود علي المقاطي شيبه الابتدائية طبرجل عبدالعزيز رداد سماح الشراري قيس بن ثابت الابتدائية طبرجل خالد سمير سليم الشراري ابو بكر الرازي الابتدائية طبرجل بدر فايد رحيم الشراري جعفر الطيار الابتدائية طبرجل احمد سليمان مقبول الشراري طيبه الابتدائية طبرجل مد الله مبارك جويعد الشراري النبك الابتدائية طبرجل ابراهيم عبدالله ابراهيم المسعود ابو حنيفة النعمان الابتدائية طبرجل عبدالله ذياب حمدان الشراري ابن بطوطة الابتدائية طبرجل ابراهيم عبدالله ابراهيم الشهري مؤتة الثانوية طبرجل فهد حمود عليان الشراري عين جالوت الثانوية طبرجل عبدالعزيز عايد محمد الشراري الفياض الثانوية طبرجل محمد جاسر فلاح الشراري خالد ابن الوليد الثانوية طبرجل فلاح بن محمد ملفي الشراري قتيبة الثانوية طبرجل عبدالله ناصر عبدالله الريس ام القرى الثانوية طبرجل صعب عياد طراد الشمري الانصار الثانوية طبرجل شادي احمد حميد الزلفى الحسن البصري المتوسطة طبرجل ناجح عناد عقيل الهباد ابو ذر الغفاري المتوسطة طبرجل سويلم متروك غنيم الشراري طلحة بن عبيد الله المتوسطة طبرجل علي بن عبدالدايم سليمان الشراري طبرجل المتوسطة طبرجل عايد بن سلامه عايد الخصي النعمان بن مقرن المتوسطة طبرجل تركي بن كمي سعود الرشيدي حمزه بن عبدالمطلب المتوسطة طبرجل منوخ بن محمد منوخ الشراري ابي سعيد الخدري المتوسطة طبرجل بندر بن خالد عبداللطيف البديوي الملك عبدالله المتوسطة طبرجل ماجد فلاح حواس الرويلي معاوية بن أبي سفيان المتوسطة طبرجل محمد عبدالرحمن محمد التميمي الانصار المتوسطة المتوسطة طبرجل هاضل مرشد هاضل الشراري م الفرقان ث ابي بن كعب مدارس مشتركة طبرجل محمد شاعف عشوي الرويلي ب م الامام نافع المدني، أبو عمرو البصري للتحفيظ مدارس مشتركة طبرجل عبدالمجيد عناد عقيل الهباد ابن كثير الثانوية طبرجل مبارك نادي مبارك الشراري حراء المتوسطة طبرجل عبداللطيف سليم حمد الشراري المعتصم الابتدائية طبرجل

احمد عايد الدويرج الشراري النباج الابتدائية طبرجل موسى خلف ملفي الشراري عبدالعزيز بن مساعد الثانوية طبرجل سيف عبدالله عبدالرحمن الزارع ميقوع الابتدائية طبرجل صالح صبيح سليم الشراري عقبة بن نافع الابتدائية طبرجل أحمد ملفي عواد الحسن القدس الابتدائية دومة الجندل أيمن مبارك بركات السعيدان الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة دومة الجندل بسام مبارك عطا البادي عبد الله بن رواحة الابتدائية دومة الجندل توفيق دهاش محمد الدهاش دومة الجندل المتوسطة دومة الجندل حماد سعود صليبي الرويلي صفان المتوسطة والابتدائية دومة الجندل جارد عبدالرحمن محمد الجارد عمرو بن العاص المتوسطة والابتدائية دومة الجندل حمد مبارك حمد الجباب الملك سعود الثانوية دومة الجندل خالد خلف حمد العتيبي عثمان بن عفان المتوسطة دومة الجندل دليمان محمد سالم الحسن الزبير بن العوام الثانوية دومة الجندل صلاح احمد عجيريف الحسن الأمير نايف بن عبد العزيز الثانوية دومة الجندل طراد سالم طراد الشمري الأضارع الابتدائية دومة الجندل عايد الرقيم عايد الشراري الحسن بن علي المتوسطة دومة الجندل عبد الرحمن مرعي وفوق العرجان عبد الله بن عمر الابتدائية دومة الجندل عبد العزيز مرزوق فاتن الزارع عبد الله بن الزبير الابتدائية دومة الجندل عبيد الله صالح عبيد الله المعين الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية الابتدائية والمتوسطة والثانوية دومة الجندل غربي عبيد سعيد الشمري الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ المتوسطة دومة الجندل فهد عبد الهادي مهدي المطلق موسى بن نصير الابتدائية دومة الجندل فواز صبر ثاني الشمري أبو جعفر المنصور المتوسطة دومة الجندل مطلق دبي طلق الشمري الرديفة الابتدائية دومة الجندل مقبل سعود طراد الشمري الشيخ ابن باز الثانوية دومة الجندل نايف سعد مبارك الزارع اليمامة الثانوية دومة الجندل نايف عبد الرحمن رزيق النعمان معاذ بن جبل الابتدائية دومة الجندل محمد بن عبدالله عمشان الحسن الأمير عبدالله بن جلوي الابتدائية دومة الجندل ضيف الله بن مجاهد مقبول الشراري أبوعجرم الابتدائية دومة الجندل مبارك بن غازي خنيفر الرشيدي سعد بن عبادة الثانوية دومة الجندل عبدالله بن عواد نصيب العفر دار ابن تيمية المتوسطة دومة الجندل عقل بن عافت عبدالله الشمري الشقيق الابتدائية والمتوسطة دومة الجندل مرزوق بن مرشد مرزوق البقان بشر بن عبدالملك الابتدائية دومة الجندل وليد بن صالح عبدالرحمن النعمان المقداد بن عمرو المتوسطة دومة الجندل عمر بن مشاري السبيلة سعيد بن زيد المتوسطة دومة الجندل

بكر عبد المحسن عبدالكريم الكريع تحفيظ ابن تيمية ابتدائية ومتوسطة صوير تركي بن فهد روضان الدرعان طلعة عمار الابتدائية صوير حويدر بن سفارحويدر الرويلي ابن رشد الثانوية صوير زياد بن عويد حضيري الرويلي زلوم الثانوية صوير سلطان بن مطارد الجروالرويلي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله الابتدائية صوير سعود بن خلف لافي الرويلي الرفيعة الابتدائية صوير شافي بن شبيب ضامي الرويلي عبد الملك بن مروان الابتدائية صوير فهد بن مصلح علي الدرعان عبدالله بن مسعود الابتدائية صوير راضي بن عويد حضيري الرويلي أنس بن مالك الابتدائية صوير حامد بن ملحان سيول الرويلي مجمع الخندق مشتركة متوسط وثانوية صوير ماضي بن مشافت سبت الرويلي الرفيعة المتوسطة صوير محمد بن مبارك محمد الرويلي تحفيظ هدبان ابتدائية ومتوسطة صوير محمد بن مفلح مفضي الرويلي الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية صوير ناصر بن القوضي ناصرالرويلي صوير المتوسطة صوير نواف بن محمد فالح اللحيد كعب بن ما لك متوسطة وثانوية صوير يزيد بن عبدالعزيز شبيب الشبيب زيد بن حارثة المتوسطة صوير عبيد بن عيد عليان الرويلي البراء بن مالك المتوسطة صوير

قادة المدارس الأهلية المجدد تكليفهم

أسعد بن فيصل المطرود السرحاني أندلس الجوف الأهلية الابتدائية سكاكا طارق بن سعد حسيان الرويلي منارة الأنجال الأهلية المتوسطة سكاكا معتز بن أحمد شامخ المفرج العمرية الأهلية المتوسطة سكاكا عبدالله بن حمود عبيدالله الرديني أسبار الأهلية المتوسطة سكاكا عبدالعزيز بن سعود عبدالعزيز الزبن فرسان الجوبة الأهلية المتوسطة سكاكا حسام بن فلاح عيد الضويحي سماء الأبداع الأهلية المتوسطة سكاكا أشرف بن شتيوي لطيف الضويحي افاق المستقبل الأهلية ب + م مشتركة سكاكا يزيد بن طراد صالح المعيقل الجوف الاهلية المتوسطة سكاكا متعب بن سالم دحل الرويلي أندلس الجوف الأهلية المتوسطة سكاكا يرشح لاحقاً القمم الاهلية المتوسطة سكاكا يرشج المالك سماء الإبداع الثانوية سكاكا يرشح المالك الجوف الأهلية الثانوية سكاكا يرشح المالك أسبار الأهلية الثانوية سكاكا

يرشح المالك العمرية الأهلية الثانوية سكاكا يرشح المالك فرسان الجوبة الأهلية الثانوية سكاكا يرشح المالك القمم الأهلية الثانوية سكاكا عبد المجيد العرفج الرحمانية الأهلية الثانوية سكاكا عبد المجيد صالح عرفج الجابر الرحمانية الأهلية المتوسطة سكاكا عوض بن محمد ناصر الشهراني أندلس الجوف الأهلية الثانوية سكاكا يرشح المالك منارة الأنجال الثانوية سكاكا عبد الله مصلح مريح الشمري الرعاية المتكاملة للتربية الخاصة الابتدائية سكاكا يرشح المالك منارة الانجال الأهلية الابتدائية سكاكا محمد بن عبدالله فاضل الزقروطي العمرية الأهلية الابتدائية سكاكا غيث محمد هلال الراشد الجوف الاهلية الابتدائية سكاكا أمجد بن مريزيق منصور النصيري القمم الاهلية الابتدائية سكاكا محمد بن فيصل رجب الزهراني أسبار الأهلية الابتدائية سكاكا محيسن بن فايز عوده المحيسن سماء الابداع الابتدائية سكاكا نايف بن عبدالله مريزيق النصيري الرحمانية الابتدائية سكاكا سعود بن محمد مقبل النصير فرسان الجوبة الأهلية الابتدائية سكاكا يرشح المالك اهلية طبرجل الثانوية طبرجل يرشح المالك اهلية منابر الثانوية طبرجل يرشح المالك بيان الاهلية ثانوي طبرجل متعب معزي الشراثي الشراري مدارس بسيطا جميع المراحل طبرجل عامر مليحان جاهم الشراري اهلية طبرجل المتوسطة طبرجل احمد عبدالله شايش الشراري اهلية طبرجل الابتدائية طبرجل شاكر صامد خليقان الشراري منابر المتوسطة طبرجل محمد صالح نزال الشراري منابر الابتدائية طبرجل عبدالله جعيدان كريم الشراري بيان الابتدائية طبرجل سالم صالح سالم الشراري بيان المتوسطة طبرجل أحمد بن دهاش محمد الدهاش دار ابن تيمية الأهلية الابتدائية دومة الجندل حسين متعب حسين الشمري امجاد الفاروق الأهلية الابتدائية دومة الجندل رائد حمدان مبارك الزارع التحكيم الأهلية الابتدائية دومة الجندل عبدالعزيز عبدالله أحمد السالم التحكيم الأهلية المتوسطة دومة الجندل عبد الله عواد مصيب العفر دار ابن تيمية الأهلية المتوسطة دومة الجندل يرشح المالك التحكيم الأهلية الثانوية دومة الجندل عبدالمجيد عامر دافي الرويلي سماء المعالي الابتدائية صوير يزيد غربي رشيد الرويلي التلاحم الابتدائية صوير عبد الكريم حوري محمد الرويلي التلاحم المتوسطة صوير نايف عطية عميش الرويلي سماء المعالي المتوسطة صوير

قادة المدارس المنقولون

عزيز بن مسيب طحيطر الشراري زيد بن ثابت الابتدائية الامام حفص الكوفي الابتدائية قائد طبرجل على بن دهيليس ماضي الشراري الامام حفص الكوفي الابتدائية زيد بن ثابت الابتدائية وكيل طبرجل

قادة المدارس المكلفون جدد بالقيادة

عبدالرحمن بن عبدالهادي عايد الرويلي هديب الابتدائية صوير

وكلاء المدراس المجدد تكليفهم

حمد بن خالد العقلا قرطبة الابتدائية الابتدائية سكاكا نواف بن شليبط الرويلي أحمد بن حنبل الابتدائية سكاكا بتال بن مياح الرويلي طارق بن زياد الابتدائية سكاكا سالم بن مبارك العبد أبي بكر الصديق الابتدائية سكاكا أحمد بن ناصر الشمري الشهداء الابتدائية سكاكا بدر إبراهيم البنيان العباس بن عبدالمطلب متوسطة سكاكا زياد قايد الهباد المأمون الابتدائية سكاكا معزي محمد السرحاني .غرناطه الابتدائية سكاكا خالد محمد السلطان بدر الابتدائية سكاكا سلطان عبدالله المعزي حكيم بن حزام الابتدائية سكاكا بسام خلف الرغيلان أبي أيوب الأنصاري الابتدائية سكاكا طريف نزال الفهيقي محمد بن عبدالوهاب الابتدائية سكاكا ماجد بن محمد مقبل النصيري السديرية الابتدائية سكاكا عاذل بن وعيورذوقان الرويلي مصعب بن عمير الابتدائية سكاكا فهد بن سلطان عقلا الشمري حسان بن ثابت متوسطة سكاكا يزيد بن على عبدالرزاق المسعر عمر بن الخطاب متوسطة سكاكا بندر بن مرعيد باعث الرويلي الوليد بن عبدالملك متوسطة سكاكا بندر بن سلامة القضيب عارف المسعر المتوسطة سكاكا سعود بن حجاج السهيان عمر بن عبدالعزيز المتوسطة سكاكا عبدالله حمدان المفرح الأمير فهد بن جلوي المتوسطة سكاكا فيصل كايد الذعار صلاح الدين المتوسطة سكاكا أحمدعبدالله السرحاني الجوبة متوسطة سكاكا حيزان خلف الحيزان قرطبة الابتدائية سكاكا طارق حسن القاسم سلمان الفارسي المتوسطة سكاكا خالد عبدالهادي الزيد ابى عبيدة الثانوية سكاكا سلطان فهد المحيسن الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية سكاكا أمين ذياب السطام الأمير عبدالإله الثانوية سكاكا خالد محمد سالم الغلاوين اليرموك ثانوية سكاكا ناصر متعب الحمدان الأمير فهد بن بدر الثانوية سكاكا خلف عبدالله الشمري الإمام عاصم بن أبي النجود م. ث مشتركة سكاكا غازي عيد الرويلي نهاوند الثانوية سكاكا عبدالله بن عبدالرحمن الخليفة الجزيرة الثانوية سكاكا فهيد حمود الشرعان الأندلس الثانوية سكاكا مناحي عوض الفهيقي عبد الرحمن السديري الثانوية سكاكا كريم بن متروك الرويلي ابن خلدون الابتدائية سكاكا

يوسف علي الشايع الفيصل متوسطة سكاكا عطالله هليل الرويلي الطوير الابتدائية سكاكا عبدالكريم زارع الفهيقي هشام بن عبدالملك الابتدائية سكاكا حابس عرهان الحمدان تحفيظ قارا الابتدائية سكاكا رجاء بنيدر الشمري طارق بن زياد الابتدائية سكاكا عبدالرحمن فوزي المعيقل الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز الثانوية سكاكا إياد عبدالهادي الذويب الملك عبدالعزيز ابتدائية سكاكا راشد محمد الفلاح سعد بن معاذ ابتدائية سكاكا محمد عبد ربه العيسى العلي فلسطين ابتدائية سكاكا طلال بن محمد الرويلي هارون الرشيد ابتدائية سكاكا فواز بن عائد الرويلي المثنى بن الحارثة متوسطة سكاكا عبدالسلام بن حمدان الجمعة العلي ابن القيم متوسطة سكاكا أحمد بن عبدالعزيز المعزي الخالدي سراقة بن مالك متوسطة سكاكا أمين بن سعود العليان أبي عبيدة الثانوية سكاكا سيف بن عايش معوض الفهيقي أحد الثانوية سكاكا قاسم بن محمد خلف الرويلي هارون الرشيد ابتدائية سكاكا حسام بن عبدالمحسن السلطان عبدالرحمن السديري الثانوية سكاكا محمد بن نومان الشمري أحد الثانوية سكاكا سعود بن عبدالعزيز الخالدي اليرموك الثانوية سكاكا سامر بن سعيد السلامة الجزيرة الثانوية سكاكا عبدالرحمن بن غضبان الرويلي جابر بن حيان الثانوية سكاكا خالد عايد مدالله الشراري الجاحظ الابتدائية طبرجل حميد سند حميد الشراري محمد ابن القاسم الابتدائية طبرجل عبدالرازق لازي عبدالله الشراري محمد ابن القاسم الابتدائية طبرجل مقبول شطيط سحمان الشراري عبدالله بن عباس الابتدائية طبرجل سعود مبارك حمدان الشراري المعتصم بالله الابتدائية طبرجل سلمان قاسم القضيب الشراري ابي سعيد الخدري المتوسطة طبرجل محمد مسلم فناطل الشراري بلال بن رباح الابتدائية طبرجل محمد عواد دويلان الشراري ابن بطوطة الابتدائية طبرجل نايف منزل على الشراري قيس بن ثابت الابتدائية طبرجل فايز بصيص عطا الله الشراري ابو بكر الرازي الابتدائية طبرجل على سلمان شرعان الشراري الامام البخاري الابتدائية طبرجل جامع عبدالله حماد الشراري جعفر الطيار الابتدائية طبرجل عبدالله عايد سلمان الشراري جعفر الطيار الابتدائية طبرجل عبدالمحسن سالم دويشر الشراري النبك الابتدائية طبرجل محمد مضحي صبر لوردي ميقوع الابتدائية طبرجل

عبدالله حنيف زايد الشراري الامام البخاري الابتدائية طبرجل سالم منيزل على الشراري مؤتة الثانوية طبرجل عاكف فالح حريثان الشراري مؤتة الثانوية طبرجل عبدالرحمن جابر الحميد الشراري عين جالوت الثانوية طبرجل عبدالله مقبول حديجان الشراري الفياض الثانوية طبرجل سعود عبدالكريم سلطان الشاهر ام القرى الثانوية طبرجل طراد سعود طراد الشمري الانصار الثانوية طبرجل عبدالله سلمان حامد الشراري طلحة بن عبيد الله المتوسطة طبرجل ممدوح صالح نزال حياة الشراري عين جالوت الثانوية طبرجل عايد مساعد عايدا لسماره الملك عبدالله المتوسطة طبرجل مشاري خلف حماد الحنيبيص معاوية بن أبي سفيان المتوسطة طبرجل علي مدالله سعود الشراري م الفرقان ث ابي بن كعب مدارس مشتركة طبرجل فايز سالم دويشر الشراري ب م الامام نافع المدني ، أبو عمرو البصري للتحفيظ مدارس مشتركة طبرجل عبد الله بن شعير الشراري منابر ثانوي طبرجل ضاحي احمد ضاحي الشراري المعتصم ابتدائي طبرجل بدر عبدالله سليم الشراري ابي ذر الغفاري المتوسطة طبرجل سلامه عطالله مشحن الشراري طبرجل المتوسطة المتوسطة طبرجل سلمان خليقان سلمان الشراري الامام الشافعي ابتدائي طبرجل احمد عايد محمد الشراري بلال بن رباح ابتدائي طبرجل مساعد بن ملهلم علي الشراري الامام حفص الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم ابتدائي طبرجل محمد مناحي فنخير الشراري ابن كثير الثانوية طبرجل سلطان عبدالرحمن دليمان الشراري عبدالعزيز بن مساعد الثانوية طبرجل سلمان طيحان عقلا الشراري خالد بن الوليد الثانوية طبرجل محمد عبيدالله مشحن الشراري خالد بن الوليد الثانوية طبرجل مساعد شحاذة جاهم الشراري قتيبة بن مسلم الثانوية طبرجل انور فايح غازي العتيبي حمزة بن عبدالمطلب المتوسظة طبرجل يحي محمد يحي المسعودي ابي سعيد الخدري المتوسطة طبرجل تركي بن نواف عبدالله الغالي ميقوع ابتدائية طبرجل خالد شايم طراد الشمري ابو عجرم الابتدائية دومة الجندل سالم عويض سالم العفر عبد الله بن الزبير الابتدائية دومة الجندل سعدي علي سعدي الشمري الحسن بن علي المتوسطة دومة الجندل سليمان غانم سليمان السرحاني الزبير بن العوام الثانوية دومة الجندل سليمان لويفي سليمان الشراري ابو عجرم الابتدائية دومة الجندل صالح عبد المصلح نجم البادي عمرو بن العاص المتوسطة دومة الجندل

طارق عقلا غازي الحسن الأمير نايف بن عبد العزيز الثانوية دومة الجندل عبد الحميد ناصر مرشد العرجان عبد الله بن عمر الابتدائية دومة الجندل عبدالمجيد عبدالكريم جدعان العبدالله دومة الجندل لتحفيظ القران الكريم الابتدائية دومة الجندل عبدالله عطاالله محمد الدهاش الملك سعود بن عبد العزيز الثانوية دومة الجندل علي غافل عيد الغافل دومة الجندل المتوسطة دومة الجندل فراس حمود حمود الجباب عثمان بن عفان المتوسطة دومة الجندل فوزي حمود حمود الجباب الأمير عبد الله بن جلوي الابتدائية دومة الجندل فيصل سعود مفلح الشمري اليمامة الثانوية دومة الجندل الليفي عبيد سعيد الشمري الشيخ ابن باز الثانوية دومة الجندل ماجد صالح عبدالرحمن النعمان الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة دومة الجندل مبارك طلق علي الرشيدي سعد بن عبادة الثانوية دومة الجندل مساعد سالم قاسم الجدوع عبد الله بن رواحة الابتدائية دومة الجندل مشعل عبدالله علي الشغدلي الملك سعود بن عبد العزيز الثانوية دومة الجندل جمال بن سعود سالم الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية دومة الجندل فايز بن لافي مهدي الرويلي ابن رشد الثانوية صوير عويد بن عشبان علي الرويلي عبدالله بن مسعود الابتدائية صوير عبدالله بن سفري الرويلي ابن تيمية لتحفيظ القرأن مشتركة ب+م صوير ناوي بن حوسان سالم الرويلي هدبان لتحفيظ القرأن مشتركة ب+م صوير سلطان بن حسين الادلم الرويلي الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية صوير عيد بن فاضل زايد الرويلي كعب بن مالك مشتركة م+ث صوير محمد بن عبد اللطيف جزاع البديوي زلوم الثانوية صوير حشاش بن باتل دجون الرويلي مجمع الخندق مشتركة م+ث صوير عبدالله بن هليل الروغ صوير المتوسطة صوير

وكلاء المدراس الأهلية المجدد تكليفهم

أحمد عبد الله عبد الرحمن السويلم أسبار الابتدائية سكاكا يرشح المالك سماء الابداع الابتدائية سكاكا يرشح المالك العمرية الابتدائية سكاكا فارس حمدان شفق الحمود أندلس الحضارة الابتدائية سكاكا فواز مريف محيسن الخالدي الرحمانية الابتدائية سكاكا محمد ثامر عودة الكريع أبناء القمم الابتدائية سكاكا عبد العزيز ونيس السياط الرعاية المتكاملة الابتدائية سكاكا

ياسر ملهي عايد الرويلي منارة الأنجال الابتدائية سكاكا عبد الله نصر صالح الماضي الرحمانية المتوسطة سكاكا عبد المحسن محمد خميس الرويلي العمرية المتوسطة سكاكا محمد سهو عرفج السرحاني منارة الأنجال المتوسطة سكاكا أحمد وصفي عبد الله الدندني فرسان الجوبة الثانوية سكاكا أحمد صلاح حمد الدرعان أبناء القمم الثانوية سكاكا رعد محمد عبد الرحمن الزيد الرحمانية الثانوية سكاكا سلمان حسين الأدلم الرويلي أسبار الثانوية سكاكا صالح خليف عيسى الشمري أندلس الحضارة الثانوية سكاكا عبد الله حمدان سليمان الحميد العمرية الثانوية سكاكا عبد القادر أحمد عبد القادر الصلهام سماء الابداع الثانوية سكاكا يرشح المالك العمرية الثانوية سكاكا محمد سعود عبد العزيز العقل منارة الأنجال الثانوية سكاكا ممدوح خير الله شريم الراشد الجوبة الأهلية الثانوية سكاكا وليد خالد عطا السياط الرحمانية الثانوية سكاكا عبد الله بن شعير الشراري منابر ثانوي طبرجل ضيف الله مرجي كساب الشراري اهلية طبرجل الابتدائية طبرجل عبدالله عواد الهرجاف الشراري اهلية بيان الابتدائية طبرجل مازن مزيوي سالم الشراري اهلية بيان الثانوية طبرجل أحمد فليح عبد الله الشراري طبرجل الثانوية طبرجل محمد جارد وثير الشراري اهلية بيان المتوسطة طبرجل عبد الله حمدان سعد القاعد التحكيم الابتدائية دومة الجندل محمد سالم محوش الجميد ابن تيمية الابتدائية دومة الجندل عمر أحمد علي الجار الله التحكيم الثانوية دومة الجندل احمد سالم محوش السالم دار ابن تيمية الأهلية الابتدائية دومة الجندل عبدالله حمدان سعد القاعد التحكيم الاهلية الابتدائية دومة الجندل أحمد عواد عموش الرويلي التلاحم الابتدائية صوير

وكلاء منقولون

عبدالكريم بن محمد مفلح الشراري النعمان بن مقرن الابتدائية الأمام البخاري الابتدائية قائد طبرجل عبدالعزيز بن رحيمان الشراري زيد بن ثابت الابتدائية زيد بن ثابت الابتدائية قائد طبرجل خالد بن محمد سالم الغلاوين ثانوية اليرموك متوسطة الإمام مسلم وكيل سكاكا

وكلاء المدارس مكلفون جدد

مهند بن خالد المطلق حكيم بن حزام ابتدائية سكاكا فيصل بن محمد العليمي اليرموك الثانوية سكاكا أحمد بن محسن الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية سكاكا منصور بن صبيح سالم الشراري النعمان بن مقرن المتوسطة طبرجل مهند بن خالد المطلق حكيم بن حزام ابتدائية سكاكا

قادة ووكلاء المدارس المنهي تكليفهم

بدر كريم الزيد الأمير فهد بن بدر الثانوية وكيل بناءً على طلبة سكاكا علي سليمان السندي الإمام مسلم المتوسطة وكيل بناءً على تقاعده سكاكا محمد فريح الدرعان حكيم بن حزام الابتدائية وكيل بناءً على تقاعده سكاكا درزي بن عايد الرويلي هديب الابتدائية قائدا طلب اعتذار صوير فهد بن فالح سالم الشراري الامام البخاري الابتدائية قائد بناء على طلبة طبرجل ابراهيم مشعل الابراهيم الفياض الثانوية وكيل نقل خارجي طبرجل

قائدات المدارس المجدد تكاليفهن

الجوهره ذياب جبر عقيل الرويلي الابتدائية الاولى بصوير الابتدائية صوير عيده عتيق حمدان الرويلي الابتدائية الثانية والطفولة المبكرة بصوير روضة، ابتدائي صوير وضحى عليوي قنتان الرويلي الابتدائية الثالثة بصوير ابتدائي صوير عذيه رويشد عويضه الخضع الابتدائية الرابعة والطفولة المبكره روضة – ابتدائي صوير حصه فريوان فريح الشعلان الابتدائية والطفولة المبكرة بهدبان روضة – ابتدائي صوير زعيمه ناصر عويضه الخضع ابتدائية هديب ابتدائي صوير حنان حمود هلال القايد الابتدائية والطفولة المبكرة بالرفيعة روضة – ابتدائي صوير شيخه مناحي غلمش الرويلي الابتدائية والطفولة المبكرة بزلوم روضة – ابتدائي صوير فنديه اشريعب عشوان الرويلي المتوسطة الاولى بصوير متوسط صوير زياده معاشي نمر الخضع المتوسطة الثانية بصوير متوسط صوير فاطمه صليبي ظاهرالرويلي متوسطة زلوم متوسط صوير بتلاء عناد عقيل عوض الهباد متوسطة الرفيعة متوسط صوير بشايرحسين حريش الرويلي الثانوية الاولى صوير(مقررات) ثانوي صوير عفاف سعيد نذرالرويلي الثانوية الثانية صوير(مقررات) ثانوي صوير غاليه رشود سلمان الرويلي متوسطة وثانوية هديب(مقررات) متوسط – ثانوي صوير عنيد عويد محض الرويلي ثانوية زلوم(مقررات) ثانوي صوير دنيا عبدالرحمن خلف السويلم مجمع طلعة عمار جميع المراحل صوير ايمان حمود وذيمان الجوفي الابتدائية الاولى تحفيظ الابتدائية دومة الجندل طفلة مرزوق عويضه الشراري الابتدائية الاولى عام الابتدائية دومة الجندل فلحا احمد عقيل العباس الابتدائية الثانية تحفيظ الابتدائية دومة الجندل هله ملهل دربي الريس الابتدائية الثانية عام الابتدائية دومة الجندل سعاد يوسف يوسف القعيد الابتدائية الثالثة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل نوير صالح عبدالله الغفيلي الابتدائية الخامسة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل انصاف حمود هذلول الشمري الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل موضي شاكر ربيع الجباب الابتدائية السابعة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل مستورة درزي عايد الشراري الابتدائية الاولى بابو عجرم الابتدائية دومة الجندل عيده حصيد محيميد الشراري الابتدائية الثانية بابو عجرم الابتدائية دومة الجندل شيخة قادم زيد الشمري ابتدائية الرديفة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل مقيمة سعد طراد الشمري ابتدائية الاضارع والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل

خيرية خليف حمد الروقي ابتدائية الوادي والبحيرات الابتدائية دومة الجندل هيفاء عبدالرحمن نجم البادي ابتدائية اصفان والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي دومة الجندل هند سلطان عبدالله الجوفي المتوسطة الاولى عام المتوسطة دومة الجندل جميلة سعود سالم الحسن المتوسطة الثانية المتوسطة دومة الجندل مريم احمد سعدون الوشيح المتوسطة الرابعة المتوسطة دومة الجندل زريفة جهز كاتب الشمري المتوسطة الاولى الأضارع المتوسطة دومة الجندل بدرية عواد فهاد الجوفي الثانوية الثانية والمتوسطة الثالثة متوسط –ثانوي دومة الجندل عبير سلطان عودة البحيران الثانوية الثالثة الثانوية دومة الجندل مريم صالح خلف الوشيح الثانوية الرابعة الثانوية دومة الجندل حصة منور سعيد الشمري الثانوية الاولى بالاضارع الثانوية دومة الجندل خيرية عبيد دربي الريس متوسطة وثانوية الوادي والبحيرات متوسط -ثانوي دومة الجندل منى وذيمان حمود المفرج متوسطة وثانوية التحفيظ الاولى متوسط –ثانوي دومة الجندل ربيعة طخطيخ مرزوق الشمري متوسطة وثانوية الرديفة متوسط –ثانوي دومة الجندل وفاء صلفيق غوينم الشمري متوسطة وثانوية ابوعجرم متوسط –ثانوي دومة الجندل زينب عطا سعد العامر مجمع الشقيق جميع المراحل دومة الجندل نوال شويحط رضيمان الرويلي الابتدائية الاولى والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا إيمان حجاج محمد الدندني الابتدائية الثانية بسكاكا ابتدائي سكاكا حنان سالم عايد الحميدي الابتدائية الثالثة بسكاكا ابتدائي سكاكا أمينة محمد سمر العوينان الابتدائية الرابعة بسكاكا ابتدائي سكاكا شريفة محمد مخلف الزيد الابتدائية الخامسةوالطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا انتصار سعد فرحان الصقر الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا آمنة شويحط رضيمان الرويلي الابتدائية الثامنة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا منار محمد فياض الضويحي الابتدائية العاشرة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا لطيفة متروك سعد الروضان الابتدائية الحادية عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا رغداء محمد مرعيد الدندني الابتدائية الثانية عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا فاطمة منوخ سليمان الشمري الابتدائية الثالثة عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا وفاء عقيل محمد الرويلي الابتدائية الرابعة عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا مريم عناد عقيل الهباد الابتدائية الخامسة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا جواهر فهد محمد الجبل الابتدائية السادسة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا

سلطانة مزيد محمد الرويلي الابتدائية السابعة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا سمراء هليل فارس الرويلي الابتدائية الثامنة عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا هناء سعد فرحان الصقر الابتدائية التاسعة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا بدرية عبدالعزيز محمد النحاس الابتدائية العشرون والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا نوال حمود شفق الحمود الابتدائية الحادية والعشرون ابتدائي سكاكا سمية محمد سليمان الشاعل الابتدائية الثانية والعشرون والمتوسطة السادسة ابتدائي- متوسط سكاكا هلالة فهد نهار العنزي الابتدائية الثالثة والعشرون والطفولةالمبكرةبسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا خلود خالد عقلا الشمري الابتدائية الخامسة والعشرون بسكاكا ابتدائي سكاكا احلام عبدالله نمر الخالدي الابتدائية السادسة والعشرون بسكاكا ابتدائي سكاكا سارة جديع معارك العطية الابتدائية الأولى والطفولة المبكرة باللقائط روضة – ابتدائي سكاكا أديبة عرسان زعل العرسان الابتدائية الثانية باللقائط ابتدائي سكاكا ابتسام خليفة طريف العنزي الابتدائية الاولي بطوير ابتدائي سكاكا عواطف سطام مناحي الشمري الابتدائية الاولى والطفولة المبكرة بقارا روضة – ابتدائي سكاكا منيفة مرعيد باعث الرويلي الابتدائية الثانية بقارا ابتدائي سكاكا الجازي مناع ذابح الدغمي الابتدائية الرابعة بقارا ابتدائي سكاكا سعاد حماد الربع الدرعان الابتدائية الخامسة بقارا ابتدائي سكاكا سلمى سلامة أحمد الوقيد مجمع التحفيظ بسكاكا جميع المراحل سكاكا صلفة مناحي خطار الرويلي الابتدائية الثانية للتحفيظ بسكاكا ابتدائي سكاكا نوارة مشعل خليف الشمري ابتدائية ومتوسطة التحفيظ باللقائط ابتدائي ومتوسط سكاكا حنان سعود بشير الجبل ابتدائية ومتوسطة والطفولة المبكرة بخوعاء روضة-ابتدائي-متوسط سكاكا عفاف سميرخلف الرويلي ابتدائية عذفاء ابتدائي سكاكا امل سعدون سلامة الحميمص المتوسطة الاولى بسكاكا متوسط سكاكا عواطف عبدالهادي محمد الزيد المتوسطة الثانية بسكاكا متوسط سكاكا فايزة مساعد بشيتان البنية المتوسطة الثالثة بسكاكا متوسط سكاكا

جواهر عبد اللطيف جزاع البديوي المتوسطة الرابعة بسكاكا متوسط سكاكا زانة مرسال عطا التيماني المتوسطة الخامسة بسكاكا متوسط سكاكا خديجة مبارك سلامة الضميري المتوسطة السابعة والثانوية السادسة متوسط – ثانوي سكاكا رغدة انورمحمد الزارع المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة متوسط – ثانوي سكاكا وفاء مفلح مريف الجوفي المتوسطة التاسعة بسكاكا متوسط سكاكا عبير حمدان جمعة العلي المتوسطة العاشرة والثانوية التاسعة متوسط – ثانوي سكاكا دلال معازرمقبل الشراري المتوسطة الثانية عشر متوسط سكاكا حورية فلاح دعيع الحربي المتوسطة الخامسة عشر بسكاكا متوسط سكاكا غادة صالح مرزوق العلي المتوسطة الاولى باللقائط متوسط سكاكا ابتسام عبد الرحمن بنية الحموان المتوسطة الثانية باللقائط متوسط سكاكا منتهى عبدالرزاق ابراهيم الدرعان متوسطة ام سلمة بسكاكا متوسط سكاكا ريم الفهو فليح الرويلي المتوسطة الأولى بالطوير والثانوية السابعة متوسط – ثانوي سكاكا هياء مبارك سلامة الضميري المتوسطة الاولي والثانوية الاولي بقارا متوسط – ثانوي سكاكا ليلى عطا لله العنة الرويلي المتوسطة الثانية بقارا متوسط سكاكا منصورة مهلل غمر الرويلي المتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة بقارا متوسط – ثانوي سكاكا عنود محمد عفات الدرزي المتوسطة الرابعة بقارا متوسط سكاكا بتلى حمود درزي الدغمي المتوسطة الخامسة بقارا متوسط سكاكا فايزة عايد صياح العنزي المتوسطة الأولى والثانوية الأولى بعذفاء متوسط – ثانوي سكاكا منال نايف سعيد الرويلي الثانوية الأولى بسكاكا ثانوي سكاكا دارين محمد فالح اللحيد الثانوية الثانية بسكاكا ثانوي سكاكا سارة سعدي عرهان السرحاني الثانوية الثالثة بسكاكا ثانوي سكاكا ابتسام مطلق معتق العبد الثانوية الرابعة بسكاكا ثانوي سكاكا مها عبد الرحمن فالح اللحيد الثانوية الخامسة بسكاكا ثانوي سكاكا ريم ركيان جبر الرويلي الثانوية الثامنة بسكاكا ثانوي سكاكا مريم مبارك سلامة الضميري الثانوية الأولى باللقائط ثانوي سكاكا فاتن حسن مخلف الدغماني الثانوية الثانية بقارا ثانوي سكاكا مطيعة خليفة نويديس اللحيد الثانوية الرابعة بقارا ثانوي سكاكا ابتسام عواد عمر الوسم الروضة الحكومية الثانية بسكاكا رياض أطفال سكاكا طرفة عفاش محمد الطريف الروضة الحكومية الثالثة بسكاكا رياض أطفال سكاكا

حياة صالح محمد الحزيم الروضة الحكومية الخامسة بسكاكا رياض أطفال سكاكا حصة عبدالعزيز عبد الكريم أبو هلال الروضة الحكومية الثامنة بسكاكا رياض أطفال سكاكا عزيزه محمد عبدالله المحيسن الروضة الحكومية التاسعة بسكاكا رياض أطفال سكاكا فريال عياف عايد العياف الروضة الحكومية العاشرة بسكاكا رياض أطفال سكاكا فاطمة مشعل احمد القايد الروضة الحكومية الحادية عشر بسكاكا رياض أطفال سكاكا عاليه خلف فرحان الجوفي الروضة الحكومية الثانية بقارا رياض أطفال سكاكا فضة دغيم مصيول الرويلي روضة المعرفة الحكومية بقارا رياض أطفال سكاكا نهى صالح علي القرينيس الروضة الحكومية بعذفاء رياض أطفال سكاكا رفعة سفار حويدر القعقاع الروضة الحكومية الأولى بصوير رياض أطفال صوير نوال قطيش نافع الرويلي الروضة الحكومية الثانية بصوير رياض أطفال صوير عبير صياح عويضه الرويلي الروضة الحكومية الأولى هديب رياض أطفال صوير عائشة عواد رجعان العنزي الروضة الحكومية بطلعة عمار رياض أطفال صوير غالية عقلا المران الجوفي الروضة الحكومية الثانية رياض أطفال دومة الجندل غادة أبراهيم صالح ابو النعاج الروضة الحكومية الثالثة رياض أطفال دومة الجندل بسمه حامد بشير الحلو روضة المعالي الحكومية رياض أطفال دومة الجندل عائشة محمد عصيد الشراري الروضة الحكومية الأولى أبو عجرم رياض أطفال دومة الجندل هدى محمد شطي الشراري الروضة الحكومية الأولى طبرجل رياض أطفال طبرجل تركيه عوض الصالح الشراري الروضة الحكومية الثالثة طبرجل رياض أطفال طبرجل آمنة مدالله سليم الشراري الروضة الحكومية الأولى بالفياض رياض أطفال طبرجل مطرة هزاع بشير الشراري الروضة الحكومية الأولى ميقوع رياض أطفال طبرجل هيلة الصريخ سوده الشراري الروضة الحكومية الأولى النبك رياض أطفال طبرجل عيده دحيلان كاسب اللحاوي الابتدائية الاولى الابتدائية طبرجل نوال دحيميل حريثان الشراري الابتدائية الثانية الابتدائية طبرجل وسام رجا كساب الضويحي الابتدائية الثالثة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل نادية خلف حمدان العبيكه الابتدائية الرابعة الابتدائية طبرجل عقيله مسعد حامد الهمط الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل وصال سعود عبدالحميد الابتدائية السابعة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل نصره سالم حمدان الشمري الابتدائية الثامنة الابتدائية طبرجل

هلاله جابر نهار العنزي الابتدائية التاسعة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل فاطمه خليفه حمدان الفالح الابتدائية العاشرة والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل ساره محمد عيد الشراري الابتدائية الحادية عشر والطفولة المبكرة روضة-ابتدائي طبرجل نايفه ضحوي هادي العنزي الابتدائية التحفيظ الاولى الابتدائية طبرجل عيده سالم سليم الشراري الابتدائية التحفيظ الثانية الابتدائية طبرجل جوزاء صياح عبد الله الشمري الابتدائية ام المؤمنين زينب الابتدائية طبرجل ساره صياح حمدان الشراري الابتدائية بن غيثه الابتدائية طبرجل غضه منوخ عايد الشراري الابتدائية تحفيظ النبك الابتدائية طبرجل مشايخ سيمور رويان الرويلي الابتدائية النبك الاولى الابتدائية طبرجل ريم مرزوق منزل البيالي الابتدائية والطفولة المبكرة بحدرج روضة-ابتدائي طبرجل نجلا محمد محمد الدقدوقي الابتدائية ميقوع الاولى الابتدائية طبرجل سنا صياح نزال البيالي الابتدائية ميقوع الثانية الابتدائية طبرجل قبله معزي فرحان الشراري الابتدائية الفياض الثانية الابتدائية طبرجل بدريه صالح دهيمان العنزي الابتدائيةا لفياض الثالثة الابتدائية طبرجل منيره ونيس حمدان الشمري الابتدائية حليمه السعديه الابتدائية طبرجل نوير غريب علي حمدان الابتدائية شيبه الابتدائية طبرجل لفيه محمد فلاح الشراري المتوسطة الاولى المتوسطة طبرجل هيفاء خلف عبيد الشراري المتوسطة الثانية المتوسطة طبرجل منيره شايش حامد الشراري المتوسطة الثالثة المتوسطة طبرجل اشواق عوده فلاج الشمري المتوسطة الرابعة المتوسطة طبرجل ابتسام فهد احمد الدرعان المتوسطة الخامسة المتوسطة طبرجل هدى عبد الدايم سليمان الشراري المتوسطة السادسة المتوسطة طبرجل معالي سعود حمود البقعاوي المتوسطة عائشة رضي الله عنها المتوسطة طبرجل امل بركه طعمه الشراري المتوسطة النبك المتوسطة طبرجل اريج محمد غافل العقيلي المتوسطة ام ارطى المتوسطة طبرجل مها عبدالله دويشر الشراري المتوسطة التحفيظ الاولى المتوسطة طبرجل عنده مطيلق ناجع العنزي المتوسطة خديجه رضي الله عنها المتوسطة طبرجل ليلى سبيتان عليان الشراري المتوسطة فاطمه رضي الله عنها المتوسطة طبرجل فوزه حنيف زايد الشرري الثانوية الثانية الثانوية طبرجل مها حمدان مقبول الريس الثانوية الثالثة الثانوية طبرجل عفراء سعود ملهلم اللحاوي الثانوية الرابعة الثانوية طبرجل فاطمه علي راضي الشراري الثانوية الخامسة الثانوية طبرجل حنان صالح صلفيق الدوشق ثانوية الخنساء رضي الله عنها الثانوية طبرجل عذراء شايم طراد الشمري ثانوية اسماء رضي الله عنها الثانوية طبرجل

قبيله دهيليس ماضي الشراري الثانوية النبك الثانوية طبرجل عبير عيد نعيم السهو مجمع ميقوع المتوسطة والثانوية طبرجل ناديه سويلم شعيب الشمري مجمع النباج الابتدائية والمتوسطة طبرجل

قائدات المدارس الأهلية المجدد تكاليفهن

صلفة بنت عافت قليل الرويلي معهد الأمل والتربية الفكرية جميع المراحل سكاكا فريال بنت متعب صلهام الجابر عالم رياض الصالحين روضة سكاكا انتصار بنت علي بلال الدرعان عالم رياض الصالحين الابتدائية سكاكا نورة بنت أحمد محمد السنيدي عالم رياض الصالحين متوسط سكاكا البندري بنت عبدالله مرزوق السهيان عالم رياض الصالحين ثانوي سكاكا منى بنت أحمد مقبل الهذال وارفة العلم روضة سكاكا هلا بنت طراد صالح المعيقل وارفة العلم الابتدائية سكاكا بشرى بنت عبدالله عواد الدهام وارفة العلم متوسط سكاكا رانية بنت عيد عبدالله السليمان وارفة العلم ثانوي سكاكا يرشح المالك منهاج الرسالة روضة سكاكا ربى بنت موسى هلال السياط رياض المواهب روضة سكاكا يرشح المالك رياض المواهب ابتدائي-متوسط سكاكا نوف بنت خليفة عذال الدرعان رياض المواهب ثانوي سكاكا إلهام بنت سالم محمد الباسط الرحمانية روضة-ابتدائي سكاكا نورة بنت عبدالسلام شفق الرشيد الرحمانية متوسط سكاكا سامية بنت مدالله عوده الشمردل الرحمانية ثانوي سكاكا مشاعل بنت نايف فايز الشعلان القمم الأهلية روضة سكاكا غيداء بنت فريد منصور الحموان القمم الأهلية ابتدائي-متوسط سكاكا مروة بنت حمد عبدالله الرضي القمم الأهلية ثانوي سكاكا يرشح المالك التجديد روضة-ابتدائي سكاكا هناء بنت عبدالله عبدالكريم الكريم التجديد متوسط سكاكا عائشة بنت محمد شافي الشمري التجديد ثانوي سكاكا أريج بنت عبدالواحد مطلق المناور أندلس الحضارة روضة-ابتدائي-متوسط سكاكا مروة بنت موسى ناصر المفرج فتيات الأوائل روضة-ابتدائي دومة الجندل تهاني بنت خلف أحمد الرويلي فتيات الأوائل متوسط دومة الجندل هدى بنت راشد عبدالعزيز الراشد روضة براعم الجوف روضة دومة الجندل دولت بنت ماجد عبدالرحيم المجالي الزاهرة روضة-ابتدائي دومة الجندل فاطمة بنت دنعان هطيلان الشراري روضة أطفال طبرجل روضة طبرجل فاطمة بنت عايد مدالله الشراري منارات طبرجل روضة طبرجل شيما بنت سعد عاشق اللحاوي منارات طبرجل ابتدائي-متوسط طبرجل أحلام بنت إبراهيم عبدالرحمن الرقيعي بسيطا جميع المراحل طبرجل

قائدات المدارس المنقولات

الاسم المدرسة السابقة المدرسة الحالية التكليف الحالي القطاع منيره بنت رويشد عياط الرويلي الروضة الحكومية الاولى بزلوم ابتدائية زلوم والطفولة المبكرة وكيلة صوير دلال بنت عبدالكريم نهار الدغيفق المتوسطة الرابعة عشر المتوسطة الحادية عشر قائدة سكاكا منال بنت مخلف شاهر المقاود الابتدائية الثالثة بقارا الابتدائية التاسعة بسكاكا قائدة سكاكا جميلة بنت خلف مازن السرحاني المتوسطة الثالثة عشر بسكاكا الابتدائية السادسة بقارا قائدة سكاكا رحاب بنت محيسن حسن القحص الروضة الأولى بسكاكا الابتدائية الاولى والطفولة المبكرة بسكاكا وكيلة سكاكا نورة بنت حمود مران البحيران الروضة السادسة بسكاكا الابتدائية الخامسة والطفولة المبكرة وكيلة سكاكا قمر بنت سلامه لافي الشراري الابتدائية الخامسة الابتدائية الثالثة عشر قائدة طبرجل منيره بنت نايف الحميدي العتيبي الابتدائية الثانية عشر الابتدائية الرابعة عشر قائدة طبرجل جواهر بنت عبدالعزيز سمير الدرعان متوسطة حدرج الابتدائية الثانية عشر قائدة طبرجل لطيفه بنت حمود عبداللطيف الرديني متوسطة وثانوية الفياض ابتدائية الفياض الاولى قائدة طبرجل

قائدات المدارس الأهلية المكلفات جدد بالقيادة

يرشح المالك فتيات الأوائل ثانوي دومة الجندل

وكيلات المدارس المجدد تكاليفهن

مرام بنت عبدالله دميثان الرويلي الابتدائية الثانية والطفولة المبكره بصوير ابتدائي صوير علياء بنت خلف شعيل الرويلي الابتدائية الثانية والطفولة المبكره بصوير ابتدائي صوير الجازي بنت مقبل حاذي الرويلي الابتدائية الثالثة بصوير ابتدائي صوير مزيده بنت رشود سلمان الرويلي ابتدائية هديب ابتدائي صوير موضي بنت مشافت سبت الرويلي الابتدائية والطفولة المبكرة بزلوم ابتدائي صوير نوف بنت جليعب بحير الرويلي الابتدائية والطفولة المبكرة بالرفيعة ابتدائي صوير دلال بنت الاقرع فرحان الرويلي مجمع طلعة عمار جميع المراحل صوير حكمه بنت عافت قليل الرويلي المتوسطة الاولى بصوير متوسط صوير مريم بنت علي حجاج الرويلي المتوسطة الثانية بصوير متوسط صوير راميه بنت عيد عبدالله السليمان متوسطة زلوم متوسط صوير نانسي بنت خالد فلاح الدندني الثانوية الاولى بصوير(مقررات) ثانوي صوير طيب بنت جلباخ عويضه الخضع الثانوية الثانية(مقررات) ثانوي صوير علاقه بنت مرشرش جلوي الرويلي متوسطة وثانوية هديب(مقررات) ثانوي صوير حبايب بنت مقيم مثقال الرويلي ثانوية زلوم(مقررات) ثانوي صوير عائشة بنت عبيد الحاوي الشراري متوسطة وثانوية ابو عجرم متوسط -ثانوي دومة الجندل جازه بنت حصيد محيميد الشراري متوسطة وثانوية ابو عجرم متوسط -ثانوي دومة الجندل نجاح بنت غربي مجلي الشمري متوسطة وثانوية الرديفة متوسط -ثانوي دومة الجندل سامية بنت احمد مسند الحصيني متوسطة وثانوية الوادي والبحيرات متوسط -ثانوي دومة الجندل فوزية بنت صالح محمد الحمدان متوسطة وثانوية التحفيظ الاولى متوسط -ثانوي دومةالجندل لمياء بنت سهب تيهي المرعي الثانوية الثانيةوالمتوسطة الثالثة متوسط -ثانوي دومة الجندل منيرة بنت عقيل نازل العرجان الثانوية الثالثة الثانوية دومة الجندل نادية بنت حمدان سعيد العفر الثانوية الثالثة الثانوية دومة الجندل أمل بنت خالد صالح القاضب المتوسطة الاولى المتوسطة دومة الجندل اديبه بنت عبد المصلح نجم البادي المتوسطة الثانية المتوسطة دومة الجندل نورة بنت عبدالله وارد الجوفي المتوسطة الرابعة المتوسطة دومة الجندل هدى بنت حمدان عطا المعين الابتدائية الاولى عام الابتدائية دومة الجندل انتصار بنت وذيمان حمود المفرج الابتدائية الاولى بابو عجرم الابتدائية دومة الجندل حمدة بنت منصور مرشد العرجان الابتدائية الثالثة والطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل

هدى بنت منصور حمود العامر الابتدائية الخامسة والطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل سامية بنت صالح سالم الحسن الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل جميلة بنت عبدالله سليمان العفر ابتدائية الوادي والبحيرات الابتدائية دومة الجندل حمدية بنت منصور مرشد العرجان الابتدائية السابعة والطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل مريم بنت خلف حمد العتيبي الابتدائية السابعة و الطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل وفاء بنت مذود فرحان الشمري ابتدائية الأضارع و الطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل وضيحاء بنت الأسمر سعدي الشمري ابتدائية الرديفة و الطفولة المبكرة روضة -ابتدائي دومة الجندل أسماء بنت عبدالله حمود العلي الابتدائية الثانية بسكاكا ابتدائي سكاكا صيتة بنت عبدالكريم عايض الواكد الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا مها بنت مفرح المطرود السرحاني الابتدائية السادسة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا مها بنت نزال عبدالله الدهام الابتدائية الثامنة والطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا لهية بنت عقاب عوض الرويلي الابتدائية التاسعة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا شعاع بنت حمدان النور الجحش الابتدائية العاشرة والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا ربيعة بنت فرحان بشير الدغمي الابتدائية الثالثة عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا عواطف بنت عبد المحسن عبدالله العليان الابتدائية الرابعة عشر بسكاكا ابتدائي سكاكا سهام بنت ابراهيم قايد القايد الابتدائية الخامسة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا نجاح بنت حمدان دخيل البنية الابتدائية الخامسة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا نعيمة بنت مفضي مسعر البرجس الابتدائية الخامسة عشروالطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا فاطمة بنت حامد مسند الحموان الابتدائية السادسة عشر والطفولة المبكرة روضة – ابتدائي سكاكا أمل بنت ابراهيم عيسي العوض الابتدائية السابعة عشر والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا

نجاج بنت محمد السلطان الفلاح الابتدائية السابعة عشر والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا فوزية بنت عبدالكريم عبدالمحسن الدرعان الابتدائية العشرون والطفولة المبكرة بسكاكا روضة – ابتدائي سكاكا عفاف بنت سالم عايد الحميدي الابتدائية الحادية والعشرون ابتدائي سكاكا عاطفه بنت عبدالرحمن حسن الغنام الابتدائية الثانية والعشرون والمتوسطة السادسة بسكاكا ابتدائي – متوسط سكاكا عائشة بنت كساب قبلان الضويحي الابتدائية الثالثة والعشرون والطفولة المبكرة باللقائط ابتدائي سكاكا زكية بنت عطا خميس السياط الابتدائية الرابعة والعشرون بسكاكا ابتدائي سكاكا سمية بنت عبدالله مضحي الرويلي الابتدائية الخامسة والعشرون بسكاكا ابتدائي سكاكا هدى بنت بكر عودة الذياب الابتدائية الأولى والطفولة المبكرة باللقائط روضة – ابتدائي سكاكا هند بنت متعب شيهان العياده الابتدائية الثانية باللقائط ابتدائي سكاكا فاطمة بنت فالح عقيل الهباد الابتدائية الأولى بالطوير ابتدائي سكاكا وفاء بنت عبدالرحمن عثمان القعير الابتدائية الأولى بالطوير ابتدائي سكاكا نوفه بنت جدي رغيان الرويلي الابتدائية الأولى والطفولة المبكرة بقارا روضة – ابتدائي سكاكا رسمية بنت عطا الله العنة الرويلي الابتدائية الاولى والطفولة المبكرة بقارا روضة – ابتدائي سكاكا مريم بنت مطر فهد السرحاني الابتدائية الثانية بقارا ابتدائي سكاكا منوة بنت عشبان وصيص الرويلي الابتدائية الثانية بقارا ابتدائي سكاكا هدى بنت عيد حمدان السرحاني الابتدائية الثالثة بقارا ابتدائي سكاكا ترفة بنت مرضى عنان الرويلي الابتدائية الثالثة بقارا ابتدائي سكاكا فاطمة بنت عبدالعزيز محمد العقل الابتدائية الرابعة بقارا ابتدائي سكاكا سهام بنت صالح نهار المطرود الابتدائية الخامسة بقارا ابتدائي سكاكا خلفه بنت حمود قتال السمرين الابتدائية الأولى تحفيظ باللقائط ابتدائي- متوسط سكاكا أمنية بنت سلطان عبدالحميد الفلاح معهد الأمل والتربية الفكرية جميع المراحل سكاكا عبير بنت صعفق فلاح المطيري الابتدائية والمتوسطة والطفولة المبكرة بخوعاء روضة- ابتدائي -متوسط سكاكا ايمان بنت عبدالله ابراهيم الطريف المتوسطة الاولي بسكاكا متوسطة سكاكا هيفاء بنت حسن حمد الحيزان المتوسطة الثانية بسكاكا متوسط سكاكا سمر بنت ابراهيم مهنا المهنا المتوسطة الثالثة بسكاكا متوسط سكاكا شيخة بنت سعدي عرهان السرحاني المتوسطة الرابعة بسكاكا متوسط سكاكا

هنادي بنت عقلا عيد المبارك المتوسطة الخامسة بسكاكا متوسط سكاكا الجوهرة بنت عبدالله عطية الزهراني المتوسطة السابعة والثانوية السادسة بسكاكا متوسط – ثانوي سكاكا مريم بنت نمر علي العويقيل المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة بسكاكا متوسط – ثانوي سكاكا كوكب بنت عبد الله معزي الخالدي المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة بسكاكا متوسط – ثانوي سكاكا نوارة بنت عيسى عيد البحيران المتوسطة العاشرة والثانوية التاسعة سكاكا متوسط – ثانوي سكاكا ايمان بنت منيف خلف السويلم المتوسطة العاشرة الثانوية التاسعة بسكاكا متوسط – ثانوي سكاكا اماني بنت راكان حشاش الخالدي المتوسطة الحادية عشر بسكاكا متوسط سكاكا ابتسام بنت ابراهيم حسين التيماني المتوسطة الرابعة عشر بسكاكا متوسط سكاكا فاطمة بنت فالح سالم الشراري المتوسطة الخامسة عشر بسكاكا متوسط سكاكا فاطمة بنت شايش محمود الهباد المتوسطة الثانية باللقائط متوسط سكاكا الهام بنت محارب معزي المنيزل المتوسطة الأولي والثانوية السابعة طوير متوسط – ثانوي سكاكا نبيلة بنت عايد صالح الفهد المتوسطة الأولي والثانوية السابعة طوير متوسط- ثانوي سكاكا منيرة بنت غانم ناوي الرويلي متوسطة ام سلمة بسكاكا متوسط سكاكا خزنة بنت ذياب ابراهيم الشمري المتوسطة الاولى والثانوية الاولي بقارا متوسط- ثانوي سكاكا سعاد بنت سلمان عبدالله المويشير المتوسطة الاولى والثانوية الاولي بقارا متوسط- ثانوي سكاكا منيرة بنت الطرقي بشير الدغمي المتوسطة الثانية بقارا متوسط سكاكا فوزية بنت قائض سميحان الشمري المتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة بقارا متوسط- ثانوي سكاكا ريم بنت عبدالله راشد العويضة الثانوية الاولى بسكاكا ثانوي سكاكا هيا بنت سعود مشرف الطالب الثانوية الثانية بسكاكا ثانوي سكاكا رانية بنت صويلح شفق الضويحي الثانوية الثانية بسكاكا ثانوي سكاكا ليلى بنت عوض رجاء البلهود الثانوية الثالثة بسكاكا ثانوي سكاكا شريفة بنت حسن حمد الحيزان الثانوية الرابعة بسكاكا ثانوي سكاكا عطاف بنت مساعد أحمد القائد الثانوية الرابعة بسكاكا ثانوي سكاكا يسرى بنت صالح أحمد المظهور الثانوية الخامسة بسكاكا ثانوي سكاكا عقيلة بنت مطلق محمد المفرج الثانوية الثامنة بسكاكا ثانوي سكاكا غادة بنت ناصر خلف الطالب الثانوية الأولى باللقائط ثانوي سكاكا

هلالة بنت مسلم ظاهر الوديعة الثانوية الثانية بقارا ثانوي سكاكا هند بنت عيادة شلال الخالدي الروضة الحكومية الثانية بسكاكا رياض أطفال سكاكا هدى بنت عبدالله المطرب الدندني الروضة الحكومية الثالثة بسكاكا رياض أطفال سكاكا أمينه بنت إبراهيم العيد العلي الروضة الحكومية الخامسة بسكاكا رياض أطفال سكاكا رحاب بنت محمد المشعل السعيد الروضة الحكومية الثامنة بسكاكا رياض أطفال سكاكا العنود بنت نادي سلمان الرويلي الروضة الحكومية التاسعة بسكاكا رياض أطفال سكاكا مديحة بنت عبدالعزيز الدندني الروضة الحكومية العاشرة بسكاكا رياض أطفال سكاكا عيده بنت منيف خميس الغالي الروضة الحكومية الحادية عشر بسكاكا رياض أطفال سكاكا فضة بنت مياح شفق السرحاني الروضة الحكومية الثانية بقارا رياض أطفال سكاكا وفاء بنت طارش غشم الرويلي الروضة الحكومية الأولى بصوير رياض أطفال صوير منيفة بنت جميعان روضان الرويلي الروضة الحكومية الثانية بصوير رياض أطفال صوير حربة بنت عيادة مريح الرويلي الروضة الحكومية الأولى هديب رياض أطفال صوير مقبولة بنت حمدان عطا المعين الروضة الحكومية الثانية بدومة الجندل رياض أطفال دومة الجندل انصاف بنت عيد عايد الحامد الروضة الحكومية الثالثة بدومة الجندل رياض أطفال دومة الجندل مي بنت مدالله هويمل الشراري الروضة الحكومية الأولى طبرجل رياض أطفال طبرجل جميلة بنت ضيف الله مسلم الشراري الروضة الحكومية الثالثة طبرجل رياض أطفال طبرجل جميله بنت مسعد حامد الشراري الابتدائية السادسة والطفولة المبكره روضة-ابتدائي طبرجل امنه بنت علي راضي الشراري الابتدائية الثامنة الابتدائية طبرجل فاطمة بنت عارف شايش الشراري الابتدائيه السابعه والطفولة المبكره روضة-ابتدائي طبرجل نوال بنت حمدان حامد الشراري الابتدائية الحادية عشر والطفولة المبكره روضة-ابتدائي طبرجل نجاح بنت اديلم عقلا الشراري ابتدائية التحفيظ النبك الاولى الابتدائية طبرجل فلوه بنت فايز احمد الواكد العتيبي ابتدائيه ميقوع الاولى الابتدائية طبرجل تهاني بنت خلف عبيد الشراري المتوسطة الثانية المتوسطة طبرجل

منى بنت سبيتان عليان الشراري المتوسطة ام المؤمنين فاطمة المتوسطة طبرجل سلمى بنت عبدالكريم ساكت الهذلول ثانوية النبك الثانوية طبرجل مبروكه بنت علي حمدان الشراري ثانوية التحفيظ الاولى الثانوية طبرجل منى بنت رويعي راجي الشراري الابتدائية التاسعه الطفولة المبكره روضة-ابتدائي طبرجل لطيفه بنت الاسمر مفلح الشراري الابتدائيةالعاشره الطفولة المبكره روضة-ابتدائي طبرجل

وكليات المدراس الأهلية المجدد تكاليفهن

مروة بنت حميان الخليفة عالم رياض الصالحين روضة سكاكا ريم بنت نواف ابراهيم الواكد عالم رياض الصالحين ابتدائي سكاكا غادة بنت عيد علي المفرج عالم رياض الصالحين ابتدائي سكاكا بدور بنت عبدالله مرزوق السهيان عالم رياض الصالحين متوسط سكاكا يرشح المالك عالم رياض الصالحين ثانوي سكاكا غدير بنت صالح رحيل المعاذي وارفة العلم روضة سكاكا منى بنت خالد عقلا خلف الأسلمي وارفة العلم ابتدائي سكاكا أسماء بنت محمود مدالله الطالب وارفة العلم ابتدائي سكاكا يرشح المالك وارفة العلم متوسط سكاكا سهام بنت سعدون حمدان الشمري وارفة العلم ثانوي سكاكا مشاعل بنت ناصر عبداللطيف البديوي التجديد ابتدائي سكاكا حمده بنت حمدان مناع الرويلي التجديد متوسط سكاكا هديل بنت عبدالله عبدالكريم الكريم التجديد ثانوي سكاكا أثير بنت خليفة معزي الصابر الرحمانية ثانوي سكاكا شوق بنت طليحان ملواح الشمري رياض المواهب ابتدائي-متوسط سكاكا عبير بنت محمد فياض الفياض رياض المواهب ثانوي سكاكا خلود بنت خالد محمد الغميز القمم الأهلية روضة سكاكا رهام بنت سليم عبدالله المحيسن القمم الأهلية ابتدائي-متوسط سكاكا غزوة بنت هايل فايز العليمي القمم الأهلية ثانوي سكاكا مرزوقة بنت عبدالكريم عايد القازح فتيات الأوائل روضة-ابتدائي دومة الجندل مشاعل بنت ذياب مشعل السرحاني فتيات الأوائل ثانوي دومة الجندل هدى بنت خدعان دايس المرعي الزاهرة روضة-ابتدائي دومة الجندل منيرة بنت عازي سالم الشراري روضة أطفال طبرجل روضة طبرجل بشرى بنت عايد جايز الشراري بسيطا جميع المراحل طبرجل

وكيلات منقولات

الاسم المدرسة السابقة المدرسة الحالية التكليف الحالي القطاع هيفاء بنت حمدان ملفي الحسن ابتدائية الرديفة الثانوية الأولى وكيلة دومة الجندل نداء بنت حمدان سعيد العفر الثانوية الاولى الثانوية الاولى قائدة دومة الجندل الجازي بنت عياش سليمان المسيب الابتدائية الرابعة الابتدائية الرابعة قائدة دومة الجندل هديل بنت محمد سليمان الشاعل الابتدائية السادسة والعشرون بسكاكا المتوسطة الأولى باللقائط وكيلة سكاكا غادة بنت ثامر نزال المسعود المتوسطة السابعة والثانوية السادسة بسكاكا المتوسطة الثالثة عشر بسكاكا وكيلة سكاكا هناء بنت مفضي ماضي المنديل الابتدائية الخامسة بسكاكا الابتدائية السادسة عشر بسكاكا وكيلة سكاكا ميمونة بنت عبدالله حمود العلي الروضة السادسة بسكاكا الابتدائية التاسعة بسكاكا وكيلة سكاكا نوار بنت لطيف شتيوي الضويحي الابتدائية الاولي بسكاكا الابتدائية الحادية عشر بسكاكا وكيلة سكاكا سعاد بنت عبدالعزيز شفق الضويحي مجمع التحفيظ بسكاكا الابتدائية السادسة والعشرون بسكاكا وكيلة سكاكا مها بنت سليم جمعة الحزيم الابتدائية التاسعة بسكاكا مجمع التحفيظ بسكاكا وكيلة سكاكا مشخص بنت محمد درزي الدغمي الابتدائية الحادية عشر بسكاكا الابتدائية الأولى بقارا وكيلة سكاكا هدي بنت دخيل حطاب البيالي الثانوية الثانية بقارا المتوسطة السابعة والثانوية السادسة وكيلة سكاكا نشمية بنت الطرقي بشير الدغمي المتوسطة الثالثة والثانوية الثالثة بقارا المتوسطة الخامسة بقارا وكيلة سكاكا البندري بنت مهجع طليحان الشراري الثانوية الثامنة بسكاكا الثانوية الرابعة بقارا وكيلة سكاكا فوزه بنت خلف دحيلان الشراري الابتدائية الثانية ثانوية حدرج قائدة طبرجل غنيمه بنت مساهر معتق الشراري مجمع الفياض(م-ث) مجمع الفياض(م-ث) قائدة طبرجل تهاني بنت حسين غازي الحسين الثانوية الاولى مقررات الثانوية الاولى مقررات قائدة طبرجل مستوره بنت عبدالرحمن محمد الشراري الابتدائية السادسة للطفوله المبكره ثانوية التحفيظ قائدة طبرجل

نجاح بنت راضي سلمان الشراري الثانوية الثالثة متوسطة حدرج قائدة طبرجل نورة بنت خليفة حمدان الفالح المتوسطة الثالثة عشر بسكاكا المتوسطة الرابعة عشر بسكاكا قائدة سكاكا عائشة بنت أسعد أحمد المعيقل الابتدائية السادسة عشر والطفولة المبكرة المتوسطة الثالثة عشربسكاكا قائدة سكاكا جميلة بنت مهلل غمر الرويلي الثانوية الرابعة بقارا الابتدائية الثالثة بقارا قائدة سكاكا