أمين الشرقية: لائحة العقارات البلدية المحدثة تدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي في المملكة

الدمام - فتحية عبدالله

قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره وتقديره الى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل لإقرار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تحت شعار «تحديثات في خدمة المستثمر والوطن والمواطن»، مشيرا الى أن اللائحة تدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، و تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

وأشار معاليه الى أن اللائحة ستدعم جهود التنمية في العديد من المجالات التي تواكب تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030

وقال إن رفع المدة الزمنية للاستثمارات إلى 50 سنة سيكون محفز رئيسي في تطوير البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين وتنويع الاستثمارات في المملكة وسيعزز من الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد نماذج عديدة لأساليب التعاون.

كما أن اللائحة ستسهم بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى، وإعطاء دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الجبير إن اللائحة تأتي في سياق جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، نحو تحسين بيئة الأعمال والنهوض بها إلى آفاق جديدة لجعلها تتناسب مع المؤشرات العالمية، وذلك عبر تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتكافؤ الفرص عبر المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إيجاد نماذج محفزة للاستثمار”.

وذكر أن المنطقة الشرقية بيئة خصبة للاستثمار البلدي نظرا لأنها تملك المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية التي تجذب المستثمرين ورواد الأعمال مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للاستفادة من مميزات اللائحة الجديدة، وخاصة أن الأمانة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة في مجال الاستثمار عبر حصدها المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، وهو ما سيدفعها خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجدها في هذا المجال وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية عديدة في العديد من المجالات.