برباعية.. الهلال يكسب العدالة ويواصل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري

المناطق - واس

واصل الهلال خطواته الثابتة نحو تحقيق لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتصاره اليوم على العدالة بأربعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 25 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وافتتح الهلال أهدافه عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 30، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني تمكّن غوميز من إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75، وجاء هدف الهلال الثالث عن طريق اللاعب سالم الدوسري بعد مجهود كبير من منتصف الملعب في الدقيقة 79، واختتم السوري عمر خربين أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بفوز هلالي بأربعة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة 60 في صدارة الترتيب، ويتجمد رصيد العدالة عند النقطة 20 متذيلاً سلّم الترتيب.