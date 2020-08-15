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الفيصلي يتجاوز الأهلي في “الجولة 25” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يتجاوز الأهلي في “الجولة 25” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=893958

حقق الفيصلي فوزاً مهماً على ضيفه الأهلي بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح يوسف الجبلي ثنائية الفيصلي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف خالد الكعبي ثاني الأهداف في الدقيقة 73.
واستعاد الفيصلي انتصاراته بعد خسارته أمام ضمك في الجولة الماضية، رافعاً بهذا الفوز رصيده لـ 41 نقطة في المركز الرابع، بعد المتصدر الهلال والثاني النصر وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث فريق الأهلي، الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 43 .

 

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