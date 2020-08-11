المدير العام لتعليم الباحة: قرار الدراسة عن بعد يعكس نهج القيادة الدائم وحرصها المستمر على سلامة ثروة الوطن وعماد الشعوب

المناطق - الباحة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأن قرار اعتماد الدراسة عن بعد في المدارس بسبب فيروس كورونا الجديد، يترجم بوضوح اهتمام القيادة الرشيدة ” أيدها الله ” بحماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات والحفاظ على سلامتهم وصحتهم كثروات مستدامة ينبى عليها أمل الشعوب وتقدمها ، مشيرا بأن ذلك يأتي في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية من حكومتنا الرشيدة؛ لضمان الحفاظ على المجتمع التعليمي و يتماشى مع الجهود والإجراءات الدؤوبة المتخذة على المستوى الوطني كخطوات استباقية تواكب المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، بتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع بصفة عامة والميدان التعليمي بصفة خاصة ، والتي تكتب بها القيادة الحكيمة أسطرا جديدة في إرساء الإنسانية وتقديم سلامة أبنائها كأولى الأولويات وصحتهم أولا.

مشيدا بمستوى الاطمئنان والثقة التامة من الجميع بكل إجراء تتخذه حكومة المملكة – وفقها الله – وأجهزتها المختلفة وتكاتف والتفاف أبناء الوطن لمواجهة هذا المرض والتغلب عليه.

وثمن الدكتور عبدالخالق في ذات السياق جهود مقام وزارة التعليم، باتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وحرصها على استمرار رحلة التعلم والتعليم في جميع المدارس دون انقطاع واهتمامها بضمان الحفاظ على صحة سلامة الطلاب والطالبات من خلال البدء بتنفيذ منظومة التعلم عن بعد عبر منصات الكترونية متنوعة تتعدد قنواتها لإتاحة المزيد من فرص التعليم المباشر و التعلم الذاتي أمام الطلاب والطالبات، وسخرت لهم الوزارة في سبيل ذلك البدائل التعليمية الإلكترونية خلال الفترة الراهنة لضمان سير العمليات التعليمية بفعالية عبر تلك المنصات التفاعلية الداعمة للعملية التعليمية ، بما تتميز به من مرونة تسمح بالتواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور بيسر وسهولة، وتتيح تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر.

وبين الدكتور عبدالخالق أن مدارس تعليم المنطقة على أتم الجاهزية والاستعداد لبدء العام الدراسي، حيث عمدت الإدارة إلى بناء الخطط الإشرافية لدعم برامج التعليم عن بعد ومتابعتها وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات على أنماط هذا النوع من التعليم وطرقه وأساليبه وأهم برامجه، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤيته المباركة،

ودعا المدير العام في ختام تصريحه بأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء وأن يعم بلاد الحرمين الشريفين ومواطنيها ومواطناتها بموفور الصحة والسلامة