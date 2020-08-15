حمدالله يمنح النصر نقاط الوحدة

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المناطق - واس

انتصر فريق النصر على ضيفه الوحدة بهدف من دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (46) من ركلة حرة مباشرة .
وبهذه النتيجة كسر النصر حاجز الـ 50 نقطة ليصل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بسلم الترتيب خلف المتصدر فريق الهلال الذي وصل اليوم للنقطة 60، فيما بقي فريق الوحدة في المركز الخامس بنقاطه الـ40 .

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