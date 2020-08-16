«الإيكمو».. يواجه شراسة «كوفيد».. ويعين 32 مصاباً على التعافي

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ساهم التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطي في رفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كوفيد-19 وذلك باستخدام تقنية الإيكمو بنجاح على نحو 32 مصاباً حتى الآن.

ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومدة بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها.

ويسعى الفريق الطبي المتخصص للتدخل العاجل واستخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد معاً، فهو عبارة عن جسر يعطي للقلب والرئتين فرصة للتعافي، إضافة إلى علاج الأطفال والبالغين المصابين بفشل شديد في وظائف القلب أو الرئتين أو كليهما. وتتوفر الخدمة في عدد من المستشفيات المرجعية وفي حال حاجة المريض في مستشفى طرفي لهذه الخدمة فيتم إرسال فريق متخصص يقوم بتقييم المريض وتركيب القساطر والبدء في تروية القلب والرئتين ثم التنسيق لنقل المريض لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة في المستشفى المرجعي. وتشير الدراسات الحديثة إلى الدور المتنامي لهذه التقنية في تحسين وظائف الرئتين في فئات محددة من المرضى المصابين بالتهابات رئوية شديدة ناجمة عن أمراض معدية أو غير معدية.