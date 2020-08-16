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ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

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ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة

ترمب يتعهد بإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=894007
المناطق_وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.

وقال ترمب للصحفيين بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران “سنقوم بإعادة فرض العقوبات، وأضاف: “سترون ذلك الأسبوع المقبل”.

وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى حتى رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 . وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة شرسة في أي خطوة من هذا القبيل.

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